Vyraujant sudėtingoms oro sąlygoms – ministerijos rekomendacija

„Nors ministerija rekomenduoja nuotolinį ugdymą, nes tai geriau, negu kad sustabdytas ugdymo procesas, mokyklos ar savivaldybės turėtų pačios nuspręsti, atsižvelgdamos į savo situaciją. Pvz., galbūt ne visi vaikai ar mokytojai namuose turi sąlygas prisijungti nuotoliniu būdu, kai kuriose atokesnėse vietovėse gali būti prastas interneto ryšys. Nepamirškime, kad gausiai sningant, gyventojams kurį laiką gali dingti ir elektra“, – rašoma Eltai atsiųstame ministerijos atsakyme.
Kaip skelbta, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) duomenimis, gausiausias snygis pastarąsias paras buvo fiksuotas Vakarų Lietuvoje.
Ypač dideli sniego kiekiai fiksuoti Plungės rajone – čia vietomis iškrito apie 50 cm sniego. Tai – vienas didžiausių fiksuotų rodiklių šiame regione per pastaruosius metus. Dėl šių sudėtingų oro sąlygų Plungės rajonas antradienį paskelbė ekstremalųjį įvykį.
Anot LHMT, orų sąlygos artimiausiu metu išliks panašios, tačiau pažymima, kad kiekviena šios savaitės diena bus vis šaltesnė.
ELTA primena, kad sekmadienį pranešta, kad dėl sudėtingų oro sąlygų ir gausaus snygio Plungės rajono savivaldybės bei Rietavo mokyklose dviem dienoms stabdomas ugdymo procesas.
Tuo metu Kretingos rajonas paskelbė dviem dienoms įvedantis nuotolinį mokymą.
Sustabdytas ne tik priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis, bet ir neformalusis ugdymas. Ugdymas įprastai vykdomas tik ikimokyklinukams.
Tuo metu Kretingos savivaldybė pranešė, kad bendrojo ugdymo mokyklose pamokos sausio 5–6 d. vyks nuotoliniu būdu.
Naujausi komentarai