Vyriausybė skyrė rentą signatarui Jonui Prapiesčiui

Dėl to J. Prapiestis anksčiau pateikė prašymą Seimo kanceliarijai. Šios duomenimis, signataras neturi draudžiamųjų pajamų ir negauna valstybinės pensijos.
Įstatymas numato, kad atitikus šias sąlygas, išskyrus honorarus už kūrybinę veiklą, signataras turi teisę į mėnesinę 38,79 proc. Seimo nario pareiginės algos dydžio rentą.
Dabar tai sudaro kiek daugiau nei 2,4 tūkst. eurų.
J. Prapiestis dirba Vilniaus universiteto Teisės fakultete, kur gilinasi į baudžiamosios, konstitucinės teisės sritis. Jis taip pat yra Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narys.
Signataras aktyviai dalyvavo rengiant nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos teisės pagrindus, 1992–1996 metais ėjo teisingumo ministro pareigas, vėliau dirbo Konstituciniame, Aukščiausiajame teismuose.
J. Prapiesčiui 2003 metais įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius, 2000-aisiais – Lietuvos nepriklausomybės medalis.
(be temos)