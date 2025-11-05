 Vyriausybė skyrė rentą Kovo 11-osios akto signataro Jono Šimėno našlei

Vyriausybė skyrė rentą Kovo 11-osios akto signataro Jono Šimėno našlei

2025-11-05 15:13
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Vyriausybė trečiadienį skyrė valstybinę rentą Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, buvusio Seimo nario Jono Šimėno našlei Vydai Jadvygai Šimėnienei.

Jonas Šimėnas
Jonas Šimėnas / T. Lukšio / BNS nuotr.

Rentą nuspręsta skirti nuo šių metų spalio 13-osios.

Valstybinės signataro našlių rentos dydis – 25 proc. valstybinės signataro rentos dydžio – apie 606 eurus.

Kaip rašė BNS, J. Šimėnas mirė 2023-aisiais eidamas 70 metus.

Politikas gimė 1953-iųjų liepos 31 dieną Anykščių rajono Papilių kaime. 1990–1992 metais buvo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariu, išrinktu Gargždų rinkimų apygardoje. 2008–2012 metais ėjo Seimo nario pareigas.

2000 metais J. Šimėnas apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Šiame straipsnyje:
Jonas Šimėnas
renta
renta Jono Šimėno našlei

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Ups
Sventiesiems visada savi istatymai...paprastai našlei 42, o cia 606....ir nuo kada renta sulyginama su pensija ir yra paveldima seimos narių....kada baigsis žmonių skirstymas ir diskriminacija
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų