Žiniasklaida: Celofano ir jo bendražygio veikloje įžvelgiama Kremliaus operacijos požymių

Ekspertai jų veikloje įžvelgia koordinuotos Kremliaus operacijos požymių.
Anot tyrimo, A. Kandroto ir A. Roslikovo keliai susikirto prasidėjus koronaviruso pandemijai. Nuo to laiko abu asmenys kartu su bendražygiais Estijoje būrė judėjimus, kurie skatino nepasitikėjimą valstybės institucijomis, ragino priešintis pandemijos apribojimams bei skleidė melagingą informaciją apie vakcinas.
Pastaruoju metu A. Kandroto ir A. Roslikovo platinamas turinys yra nukreiptas prieš Baltijos šalis bei atkartoja propagandos klišes.
Ekspertai šių asmenų veikimą vertina kaip tęstinę platesnę Kremliaus režimo operaciją.
„Jis (A. Kandrotas – ELTA) atliko tam tikras funkcijas iki to. Skleidė įvairias sąmokslo teorijas. Ir dabar atlieka tai Baltarusijoje. Tas vyksta tuo pat metu, kai Rusija aktyviai vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, ypač nukreiptą prieš Latviją dėl neva dronams suteikiamos erdvės“, – teigė politologas ir propagandos ekspertas Nerijus Maliukevičius.
Savo ruožtu Valstybės saugumo departamentas (VSD) nurodė, kad priešiškų šalių režimai sustiprino veiklą prieš Baltijos valstybes. Anot jo, tam aktyviai pasitelkiami iš jų išvykę ar pabėgę asmenys.
„Tokie veikėjai neretai įtraukiami į propagandos ir dezinformacijos sklaidą, taip pat dalyvauja informacinėse operacijose prieš regiono valstybes“, – teigta LRT Tyrimų skyriui skirtame atsakyme.
Kaip anksčiau skelbė portalas lrt.lt, gegužės pradžioje A. Kandrotas-Celofanas išvyko į Baltarusiją, kur davė interviu vietos valstybiniam televizijos kanalui „Belarus-4“.
Jis Baltarusijos valstybinei televizijai papasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aliaksandro Lukašenkos diktatūros.
Rašyta, kad A. Kandrotas-Celofanas Baltarusijoje „pasislėpė nuo persekiojimo“ ir yra „dar vienas politinis pabėgėlis iš Baltijos šalių“, taip pat esą jis buvo „evakuotas“ ir pan.
Taip pat, anot portalo, jis, kalbėdamas apie gegužės 9-osios „šventę“ Lietuvoje, tvirtino, kad šią datą minintys žmonės jo Tėvynėje yra persekiojami, o tai stumia Lietuvą „pilietinio karo“ link.
A. Kandrotas-Celofanas užsiminė ir apie sovietinių paminklų griovimą Lietuvoje, pareiškęs, kad tai yra istorijos trynimas.
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