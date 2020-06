Kuo blogiau, tuo geriau

Naujausiais visuomenės nuomonių tyrimo duomenimis, šalies vadovo reitingai per mėnesį rekordiškai krito – 15 proc. Nors jo sezonas nesibaigia. Tik pirmieji metai prabėgo. Be skandalų, be kitų murkdymo purve. Bet. Matyt, viso to reikia visuomenei. Net nesmagu giminių pasisėdėjimuose, nėra apie ką pakalbėti. Paklausi "ką manai apie Prezidentą?", išgirsi – "nieko, Prezidentas, kaip Prezidentas". Va, jei būtų kaip Donaldas Trumpas, būtų visiškai kas kita. Kasdien po keletą kartų ką nors tokio suskeltų, kad nespėtume visko aptarti. Prezidentūra Prezidento perlų nespėtų į mediateką kelti. Kad atsilikę piliečiai skubiai galėtų pasitikrinti aukščiausiąjį pulsą.

Mūsų Prezidentas ne D.Trumpas. Visai kitas. Bet. Tai per menka priežastis, kad negalėtume nuvertinti savo šalies vadovo. Galime. Ir privalome.

Priežasčių yra tiek, kiek ant žemės akmenukų. Pagrindine laikoma žiniasklaida jau karantino pradžioje paskelbė du skandalingus faktus apie Prezidento klaidas COVID-19 akivaizdoje. Pirmasis – baltinių rankovės sąsaga. Antrasis – antros baltinių rankovės sąsaga. O politologai dar sakė, kad nėra prie ko prikibti. Yra.

Ir metinis Prezidento pranešimas nuvylė visuomenę. Kalbėjimas ramiu tonu nedaro įspūdžio. Nepagyrė opozicijos, nepapeikė valdančiųjų, o juk ir vieni, ir kiti turi savo gerbėjų. Galėjo mestelėti abiem pusėms.

Bet. Prikibti kaip ir nėra prie ko. Nebent prie to, kaip skelbė pagrindine laikoma žiniasklaida, kad šalies vadovas ekonomistas, o ekonomikos problemų neišsprendė. Neišsprendė. Jis ne premjeras. Viso labo tik Prezidentas. Gėda.

Gėda, taip gėda. Nes pasitikėjimas žiniasklaida krito labiau nei Prezidentu.