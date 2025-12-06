Tuštybės drabužiai eglutei

Šventinių „suknelių“ žaliaskarei pasiūla – it madų šou: nuo pradedančiųjų dizainerių eksperimentų iki aukštosios mados podiumo vertų apdarų. Kaip byloja liaudies išmintis, kartais iš didelio rašto išeinama iš krašto. Panevėžiškiai stebisi: greta rajono savivaldybės administracinio pastato išdygo eglės formos metalinis karkasas. „Negyva, neskoninga, antiestetiška“, – negaili kritikos šiam kūriniui.
Tačiau Prancūzijos Bordo miesto gyventojai didžiuojasi sava interpretacija Kalėdų eglutės tema. Pey Berland aikštę jau penktus metus iš eilės puošia žinomo dizainerio sukurta 11 m aukščio stiklinė eglė.
Meniška ar neskoninga, tvaru ar švaistūniška – kad ir kaip būtų, žmonės pavargsta nuo Kalėdų eglutės interpretacijų. Galima sukurti ją ir iš šaukštų ar šakučių, tačiau persisotinę modernių sprendimų ilgimės tradicijų ir natūralumo. Vis dažnesnis pasirinkimas – gyvos eglutės, klasikinės puošmenos ir tvarūs sprendimai.
Liūdniausia, kai eglutė tampa ne šv. Kalėdų simboliu, o namų dekoracija. Tarsi tai būtų šviestuvas pilkais žiemos vakarais.
Mūsų sostinė tai pademonstravo: pabrėžiant tradicinę europietišką Kalėdų estetiką ir 2025-ųjų Europos žaliosios sostinės titulą, pasirinktas miško motyvas su gausiais šviesų spindesiais. Pagrindinę eglę supa mažos eglutės vazonuose, kurios po šventės bus pasodintos prie Verkių dvaro įkurtame Kalėdų miške. Kaune jau ne vienus metus neatskiriama švenčių dalis – eglučių alėja.
Kasmet madingiausias kalėdinės namų puošybos tendencijas išskiriantys dizaineriai šiemet nustebino netikėtu siūlymu – visai nepuošti eglutės arba puošti minimaliai, paliekant galimybę pasigrožėti pačiu medeliu. Išties pernelyg ilgai kūrėme eglutei tuštybės drabužius, pamiršdami svarbiausią jos paskirtį. Liūdniausia, kai eglutė tampa ne šv. Kalėdų simboliu, o namų dekoracija. Tarsi tai būtų šviestuvas pilkais žiemos vakarais.
