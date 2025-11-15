Klaipėdos Teatro aikštėje jau įrengiama ledo čiuožykla

Įstaigos „Klaipėdos šventės“ projektų vadovė, laikinai vykdanti direktorės funkcijas, Živilė Putnienė sakė, kad minčių pratęsti ledo čiuožyklos naudojimosi laiką nėra, kadangi praėjus šventėms žmonės ja beveik nesinaudoja.
„Manau, kad ne, nes vienais metais tai buvo ir visiškai nepasiteisino. Akivaizdu, jog kai baigiasi šventinis periodas, žmonėms kalėdinės pramogos nelabai įdomios. Nebent nutiktų taip, kad sausį būtų labai žiemiški orai, bet tai tikrai retas atvejis. 2018 ar 2019 m. buvo pratęsta iki vasario ir buvo labai tuščia“, – kalbėjo Ž. Putnienė ir pridūrė, kad pernai buvo pratęsta savaite, bet tai irgi nepasiteisino.
Ledo čiuožyklos įrengimo darbai prasidėjo ketvirtadienį. Žadama, kad iki įžiebimo ji bus visiškai įrengta.
„Pati ledo čiuožyklos įranga, visi šaldymo kilimėliai, yra planas kad atkeliaus ir darbai prasidės lapkričio 17 dieną, pirmadienį. Jeigu orai bus palankūs, nebus didelio vėjo, lietaus, viskas turėtų būti tvarkoje“, – tikino pašnekovė.
Žaliaskarė, šįmet papuošianti Teatro aikštę, dar neišrinkta. Svarstoma rinktis vieną iš dviejų variantų. O dėl jos puošybos elementų jau nuspręsta.
„Dešimt metų Klaipėdos eglė puošiama panašiai. Pernai pirmą kartą pakeitėme lempučių girliandų spalvą. Kol kas tą dešimtmetį ir užbaigsime su šviečiančiu girliandų šydu. Tik šiais metais, kaip ir pernai, bus ne auksinės, sidabrinės, o spalvotos girliandos. Turime du variantus. Dabar tiesiog laukiame „Klaipėdos želdinių“, kad jie apžiūrėtų abi egles. Turbūt pirmadienį apžiūrės ir turėsime galutinę. Abi eglės labai gražios, viena – šalia Klaipėdos, o kita – pačioje Klaipėdoje“, – atskleidė Ž. Putnienė.
