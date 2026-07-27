 Meteorologai perspėja: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

Meteorologai perspėja: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

2026-07-27 06:45
Brigita Juodelytė

Savaitės pradžioje Lietuvoje vyraus permainingi orai – daugelyje rajonų prognozuojami trumpi, vietomis smarkūs lietūs su perkūnija, o kai kur gali iškristi ir kruša. Meteorologai perspėja, kad per perkūniją vėjo gūsiai vietomis sustiprės iki 20 m/s, tačiau jau nuo antradienio temperatūra pastebimai kris.

<span>Meteorologai perspėja: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis</span>
Meteorologai perspėja: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Pirmadienį – lietūs, perkūnija ir kruša

Šiandien daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis jie bus smarkūs. Kai kur galima ir kruša.

Pūs pietinių krypčių vėjas, kuris vėliau pasisuks iš vakarų. Jo greitis sieks 8–13 m/s, tačiau perkūnijos metu vietomis gūsiai stiprės iki 15–20 m/s.

Oro temperatūra dieną daugelyje šalies vietų pakils iki 22–27 laipsnių šilumos, tačiau vakariniuose rajonuose bus vėsiau – 19–21 laipsnis.

Antradienį temperatūra kris

Antradienio naktį trumpai palis tik vietomis, o dieną lietus numatomas jau daugelyje rajonų. Kai kur gali nugriaudėti perkūnija.

Pūs vakarų krypties 8–13 m/s vėjas. Naktį pajūryje, o dieną kai kuriose vietovėse jo gūsiai sieks 15–17 m/s.

Naktį oras atvės iki 9–14 laipsnių, pajūryje laikysis 15–17 laipsnių šiluma. Dieną temperatūra tesieks 17–22 laipsnius.

Trečiadienį orai rims

Trečiadienį lietaus bus mažiau – trumpai palis tik kai kur.

Išliks vakarų krypties vėjas, jo greitis sieks 6–11 m/s.

Naktį temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių, pajūryje bus 14–17 laipsnių šilumos. Dieną oras sušils iki 19–24 laipsnių.

Keičiasi ir vandens telkinių situacija

Hidrologų duomenimis, šalyje stebimi vandens lygio svyravimai, tačiau daugelyje vietų vyrauja kritimas. Ryškiausias vandens lygio sumažėjimas per parą užfiksuotas Aunuvoje ties Aunuvėnais – iki 48 cm, o Šešuvyje ties Skirgailais – iki 43 cm.

Tuo metu Nemune ties Kaunu vandens lygis pakilo 38 cm. Prognozuojama, kad artimiausiomis dienomis vandens lygis ir toliau svyruos.

Šiuo metu vandens temperatūra upėse siekia 12–23, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 19–20, o Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos. Meteorologai primena, kad maudynėms komfortiška laikoma ne žemesnė kaip 18 laipsnių vandens temperatūra.

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