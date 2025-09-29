92-ejų vyro sėkmė: vairuotojo pažymėjimas – ilgaamžiškumo paslaptis?

Kiekvieną rytą Graham keliasi anksti ir išskuba iš namų.
Ne vieną dešimtmetį jis važinėja nedidelio ramaus Australijos miestelio gatvėmis. Kai tau 92-eji – tai jau ne mažas pasiekimas.
„Man patinka būti nepriklausomam ir patinka daryti tai, ką noriu, kada noriu ir kaip noriu“, – pasakojo Mount Isos gyventojas Graham Brennan.
Pastaruosius 20 metų garbaus amžiaus vyras savanoriauja. Bendruomenės ryšys ir galimybė savarankiškai važinėti automobiliu jam – lyg jaunystės eliksyras.
„Nesijaučiu kaip 92-ejų. Jaučiuosi maždaug kaip 50-metis ar 60-metis“, – tikino vyras.
Teisininkai įsitikinę, kad iš vyresnių žmonių atimta galimybė vairuoti gali tapti dideliu smūgiu, mat gyvenimas pasikeičia neatpažįstamai.
„Tai gali reikšti, jog kai kurie žmonės reguliariai nebevalgo ar negali gauti reikalingų vaistų. Tai gali drastiškai paveikti jų gyvenimus“, – aiškino Kvinslando Senjorų Tarybos atstovas Darren Young.
Kvinslande nėra viešojo transporto, o gyventojai sensta. Tad ribos, iki kokio amžiaus galima vairuoti, nėra. Svarbiausias reikalavimas – tai daryti saugiai.
„Tokioje vietoje žmonėms reikia transporto priemonės, kad galėtų judėti. Nenorėčiau sakyti, kad tai yra ilgaamžiškumo ar ilgalaikio gyvenimo paslaptis, bet tai daro didelę įtaką“, – pabrėžė gydytojas Michael Mbaogu.
Tiesa, perkopus 75-uosius metus, garbaus amžiaus vairuotojams būtina praeiti griežtą medicininę patikrą. Medikų teigimu, įvertinti jų sveikatą – tarsi balansuoti ant plonytės ribos.
„Labai svarbu užtikrinti pacientų ir visuomenės saugumą“, – akcentavo gydytojas.
Kadangi G. Brennan sveikatos būklė puiki, vairuotojo pažymėjimu ir savo nepriklausomybe jis planuoja mėgautis tiek, kiek tik galės.
„Džiaugiuosi, kad turiu vairuotojo pažymėjimą, ir branginsiu jį visą gyvenimą“, – džiaugėsi senjoras.
Griežčiausios taisyklės garbaus amžiaus vairuotojams taikomos Peru. Ji neseniai tapo pirmąja pasaulio šalimi, kurioje sulaukę 81-erių gyventojai savo vairuotojo pažymėjimo atnaujinti nebegali.
Europoje griežčiausiai į tokio amžiaus vairuotojus žiūrima Danijoje. Čia nuo 75-erių pažymėjimo galiojimą reikia pratęsti kas metus arba dvejus, priklausomai nuo sveikatos būklės.
