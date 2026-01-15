 AFP fotografas: Maria Corina Machado atvyko į Baltuosius rūmus derybų su Donaldu Trumpu

2026-01-15 20:54
BNS inf.

 Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado (Marija Korina Mačado) ketvirtadienį atvyko į Baltuosius rūmus derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), kuris po venesueliečių lyderio Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) nuvertimo Nobelio taikos premijos laureatę paliko nuošalyje.

Maria Corina Machado
Maria Corina Machado / AFP nuotr.

