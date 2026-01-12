JAV pareigūnas: Donaldas Trumpas ketvirtadienį susitiks su Venesuelos opozicijos lydere

JAV lyderis dar praėjusią savaitę pareiškė, jog tikisi susitikti su M. C. Machado, kuri valdant dabar jau nuverstam prezidentui Nicolas Maduro (Nikolui Madurui) turėjo slapstytis.
„Suprantu, kad ji atvyksta kažkuriuo metu kitą savaitę. Laukiu progos pasisveikinti su ja“, – sakė D. Trumpas televizijos kanalo „Fox News“ laidų vedėjui Seanui Hannity (Šonui Haničiui).
Šis D. Trumpo interviu buvo parodytas ketvirtadienį vakare.
Tai bus pirmas JAV prezidento ir M. C. Machado susitikimas. Jis įvyks praėjus beveik dviem savaitėms po to, kai JAV pajėgos sučiupo ir į Niujorką teisti nuskraidino N. Maduro bei jo žmoną. Porai pareikšti kaltinimai yra susiję su narkotikais ir ginklais.
Sausio pradžioje D. Trumpas sakė, jog M. C. Machado Venesueloje nėra užsitikrinusi pakankamos pagarbos ar paramos, kad galėtų vadovauti šiai šaliai. Vėliau jis užsiminė, kad Jungtinės Valstijos iš esmės galėtų daug metų kontroliuoti Venesuelą.
Ketvirtadienį „Fox News“ D. Trumpas teigė, kad Venesuela, kuriai šiuo metu vadovauja laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges), neturi galimybių surengti naujus rinkimus.
„Turime atstatyti šią šalį. Jie negalėtų rengti rinkimų, – sakė jis. – Šiuo metu jie net nežinotų, kaip surengti rinkimus.“
M. C. Machado yra pasiūliusi pasidalyti savo Nobelio taikos premija su D. Trumpu, kuris yra pareiškęs, kad nusipelno šio apdovanojimo.
Ketvirtadienį JAV lyderis sakė, jog Norvegijos komiteto sprendimas neskirti jam Nobelio taikos premijos yra „didelė gėda“ Norvegijai.
Jis užsiminė, kad M. C. Machado jiems susitikus galėtų įteikti jam savo Nobelio taikos premiją.
„Kaip suprantu, ji nori tai padaryti. Tai būtų didelė garbė“, – sakė D. Trumpas.
Praėjusį trečiadienį D. Trumpas pareiškė besitikintis, kad po N. Maduro nuvertimo ir Venesuelos laikinosios prezidentės, kuria tapo N. Maduro viceprezidentė D. Rodriguez, paskyrimo Jungtinės Valstijos Venesuelą ir jos naftos eksportą valdys dar ne vienus metus.
Daugumą Venesuelos gyventojų šokiravo D. Trumpo sprendimas neįtraukti M. C. Machado į pereinamojo laikotarpio planus.
Europos Sąjunga (ES) praėjusį pirmadienį pareikalavo, kad į pereinamojo laikotarpio administraciją būtų įtraukta ir M. C. Machado, ir ją 2024-ųjų Venesuelos prezidento rinkimuose pakeitęs kandidatas Edmundo Gonzalezas Urrutia (Edmundas Gonsalesas Urutija). Opozicija tvirtina, kad tai jis laimėjo rinkimus, nors jų nugalėtoju buvo paskelbtas N. Maduro. Venesuelos rinkimų oficialių rezultatų Vakarų šalys nepripažįsta.
