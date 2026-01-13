JAV prokurorai pradėjo tyrimą dėl Fed‘o vadovo, šis ir kiti buvę vadovai sukritikavo Trumpą

Sekmadienį tekstu ir vaizdo įrašu paskelbtame neeiliniame pareiškime J. Powellas kritikavo D. Trumpo administracijos „beprecedenčius veiksmus“, sakydamas, kad Fed‘as gavo didžiosios žiuri šaukimus ir grasinimus baudžiamaisiais kaltinimais dėl jo liudijimo Senate birželio mėnesį.
Kalba eina apie 2,5 mlrd. dolerių vertės Fed‘o būstinės renovaciją, dėl kurios D. Trumpas ne kartą užsipuolė J. Powellą. Praėjusiais metais prezidentas užsiminė apie galimybę atleisti J. Powellą dėl viršytų istorinių pastatų remonto išlaidų.
J. Powellas priekaištus dėl remonto ir dėl liudijimo Senate atmetė, pavadindamas juos „pretekstu“.
„Baudžiamaisiais kaltinimais grasinama dėl to, kad Federalinis rezervas nustato palūkanų normas remdamasis vertinimu, labiausiai stengiantis paisyti visuomenės interesų, o ne klausytis prezidento pageidavimų“, – sakė jis.
Jis pažadėjo vykdyti savo pareigas „be politinės baimės ar šališkumo“.
D. Trumpas nuolat kritikuoja J. Powellą, vadindamas jį „bukagalviu“ ir „kvailiu“ dėl Fed‘o politikos sprendimų ir dėl to, kad jis smarkiau nesumažino palūkanų normų.
J. Powellas sekmadienį perspėjo: „Kalba eina apie tai, ar Fed‘as galės ir toliau nustatyti palūkanų normas, remdamasis įrodymais ir ekonominėmis sąlygomis, ar vietoj to pinigų politikai bus vadovaujama politinio spaudimo ir bauginimo priemonėmis“.
„Nėra vietos“
Pirmadienį buvę Fed‘o vadovai Benas Bernanke, Alanas Greenspanas ir Janet Yellen aštriai kritikavo Teisingumo departamento atliekamą tyrimą.
Bendrame pareiškime jie pavadino jį „beprecedenčiu bandymu pasitelkti prokuratūros spaudimą“ siekiant pakenkti Fed‘o nepriklausomumui.
„Taip pinigų politika vykdoma besivystančiose rinkose, kur yra silpnos institucijos, o tai turi labai neigiamų pasekmių infliacijai ir jų ekonomikos funkcionavimui plačiąja prasme, – priduriama pareiškime. – Jungtinėse Valstijose tam nėra vietos.“
Investuotojai reagavo atsargiai, dolerio kursas krito pagrindinių valiutų atžvilgiu, o saugių aktyvų, pavyzdžiui, aukso, kainos kilo.
Nepriklausomas Fed‘as turi dvejopus įgaliojimus – palaikyti stabilias kainas ir žemą nedarbo lygį. Pagrindinė jo priemonė – nustatyti bazinę palūkanų normą, kuri daro įtaką JAV iždo obligacijų kainai ir skolinimosi išlaidoms.
