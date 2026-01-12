Meksikos prezidentė teigia susitarusi su Trumpu, kad JAV neįsiverš į Meksiką

Pirmadienį per spaudos konferenciją C. Sheinbaum sakė, kad ji vėl atmetė D. Trumpo pasiūlymą siųsti JAV karius į Meksiką padėti vyriausybei kovoti su karteliais – šis pasiūlymas daugeliui Meksikoje sukėlė nerimą dėl galimo nacionalinio suvereniteto pažeidimo.
Ji sakė, kad pokalbio, trukusio apie 15 minučių, metu taip pat buvo susitarta, kad Jungtinės Valstijos nesiims vienašališkų karinių veiksmų Meksikos teritorijoje.
Naujausi D. Trumpo pareiškimai apie JAV veiksmus prieš narkotikų kartelius Lotynų Amerikoje sukėlė susirūpinimą Meksikoje – ypač turint omenyje neseniai įvykusią JAV ataką prieš Venesuelą.
Meksikos vadovė socialinėje žiniasklaidoje šį pokalbį pavadino „labai geru“ ir sakė, kad „bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba abipusės pagarbos pagrindu visada duoda rezultatų“.
D. Trumpas ne kartą kritikavo C. Sheinbaum tvarkymąsi su kartelių smurtu, tvirtindamas, kad Meksiką faktiškai kontroliuoja narkotikų karteliai.
Jis taip pat užsiminė, kad Jungtinės Valstijos gali imtis griežtesnių priemonių prieš kartelius – šios pastabos sukėlė nerimą Meksikos pareigūnams.
Meksikos prezidentė teigė, kad pokalbyje taip pat buvo aptarta neseniai įvykdyta JAV karinė operacija Venesueloje, per kurią pajėgos suėmė Venesuelos autoritarinį lyderį Nicolą Maduro.
N. Maduro dabar Niujorke laukia teismo dėl kaltinimų narkoterorizmu, o D. Trumpas pareiškė pretenzijas į pajamas iš Venesuelos naftos eksporto.
C. Sheinbaum pakartojo, kad Meksika nepritaria užsienio karinėms intervencijoms į kitas šalis.
Živilė Aleškaitienė (DPA)
