Meksikos prezidentė: prekybos derybos su JAV yra labai pažengusios

Jos komentaras nuskambėjo, Vašingtonui ankstesnę dieną nutraukus panašias derybas su Kanada.
Meksika, Jungtinės Valstijos ir Kanada yra trijų narių Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo USMCA, kuris bus peržiūrėtas kitąmet, šalys.
C. Sheinbaum nepasakė, ar Meksika sieks dvišalio susitarimo su Vašingtonu.
Prezidentė nurodė, kad jos ekonomikos ministras kitą savaitę Pietų Korėjoje vyksiančiame Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo užkulisiuose susitiks su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos nariais.
D. Trumpas yra pareiškęs, kad nori iš naujo derėtis dėl USMCA dėl palankesnių sąlygų JAV gamintojams.
USMCA 2020 metais pakeitė Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimą (NAFTA), pasirašytą XX amžiaus 10-o dešimtmetyje.
Tai labai svarbu tiek Meksikos, tiek Kanados ekonomikai, kurios atitinkamai apie 80 proc. ir 75 proc. savo eksporto siunčia į Jungtines Valstijas.
Anksčiau šiais metais D. Trumpas įvedė muitus kai kuriems iš Kanados ir Meksikos importuojamiems produktams, kurie nėra įtraukti į susitarimą, ir pagrasino pritaikyti daugiau tarifų, jei abi šalys nesugebės pažaboti tarpvalstybinės migracijos ir narkotikų kontrabandos.
D. Trumpo pradėtas prekybos karas jau smarkiai sutrikdė tarpvalstybines tiekimo grandines.
JAV taiko 35 proc. muitą Kanados prekėms, nepatenkančioms į USMCA susitarimą, o Meksikos prekėms – 25 proc. tarifą.
D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad nutraukia prekybos derybas su Kanada dėl prieš muitus nukreiptos reklaminės kampanijos, kurią parengė Kanados Ontarijo provincija.
