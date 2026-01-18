Kyjivas pranešė apie surengtas reikšmingas derybas su JAV

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, anksčiau sakęs, kad Davose tikisi pasirašyti dokumentus su JAV dėl saugumo garantijų, teigė, kad jo komanda Jungtinėse Valstijose surengė kelis derybų ratus.
„Surengėme turiningas diskusijas dėl ekonominės plėtros ir klestėjimo plano, taip pat saugumo garantijų Ukrainai“, – socialiniuose tinkluose teigė Ukrainos saugumo tarybos sekretorius Rustemas Umerovas.
Jis pridūrė, kad daugiau derybų vyks šią savaitę rengiamame Davoso Pasaulio ekonomikos forume.
Ukrainos komanda dalyvavo derybose su J. Kushneriu, S. Witkoffu ir JAV kariuomenės sekretoriumi Danu Driscollu (Danu Driskolu). Kyjivas siekia aiškumo iš sąjungininkų dėl saugumo garantijų pasibaigus karui.
„Jau įvyko keli derybų raundai. Jie dirba prie dokumentų, reikalingų karui užbaigti“, – vakariniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.
Jis teigė abejojantis, ar Rusija iš tikrųjų nori užbaigti invaziją, ir tvirtino, kad Maskva vietoj to daugiausia dėmesio skiria „raketų smūgiams“ ir priverstiniams „elektros tiekimo nutraukimams“ Ukrainoje.
Rusija kiekvieną naktį atakuoja Ukrainos energetikos tinklą, sakė V. Zelenskis.
Apie 58 tūkst. darbuotojų šalyje skuba remontuoti „elektros tinklus ir energijos gamybos objektus, taip pat šilumos tinklą“, pridūrė jis.
Situacija sostinėje, anot jo, yra „labai sudėtinga“.
Naujai paskirtas V. Zelenskio administracijos vadovas Kyryla Budanovas sekmadienį pranešė, kad Ukrainai iš Italijos bus perduota šildymo įranga, skirta „paremti regionus, labiausiai nukentėjusius nuo Rusijos teroro“.