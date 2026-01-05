 Sheinbaum: Amerikos žemynas nepriklauso jokiai valstybei

Sheinbaum: Amerikos žemynas nepriklauso jokiai valstybei

2026-01-05 19:04
Jūras Barauskas (AFP)

Amerikos žemynas nepriklauso jokiai valstybei, pirmadienį pareiškė Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum, JAV prezidentui Donaldui Trumpui po karinės operacijos, kurios metu buvo paimtas į nelaisvę Venesuelos lyderis, paskelbus apie Vašingtono „viešpatavimą“ šiame pusrutulyje.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum / Scanpix nuotr.

Kalbėdamas apie savaitgalį vykusią JAV karinę operaciją prieš kairiųjų pažiūrų Nicolą Maduro, D. Trumpas pareiškė, kad tokiu būdu buvo atnaujinta Monroe doktrina – 1823 m. penktojo JAV prezidento Jameso Monroe paskelbta deklaracija, kad Lotynų Amerika yra uždara kitoms valstybėms, kurios anuomet reiškė Europą.

„Monroe doktrina yra labai svarbi, bet mes ją gerokai, tikrai gerokai, pakeitėme. Dabar ji vadinama Donroe dokumentu“, – spaudos konferencijoje pasakė D. Trumpas, šiai politikos nuostatai prilipdydamas savo vardą.

„Amerikos viešpatavimas Vakarų pusrutulyje niekada nebebus kvestionuojamas“, – pridūrė D. Trumpas.

„Amerika nepriklauso jokiai doktrinai ar valstybei. Amerikos žemynas priklauso kiekvienos jį sudarančios šalies tautoms“, – pirmadienį atsikirto C. Sheinbaum.

Šeštadienį ryte JAV karinės pajėgos Venesuelos sostinėje Karakase įvykdė specialiąją operaciją ir suėmė N. Maduro bei jo žmoną ir išskraidino juos į Niujorką, kur jie bus teisiami už narkotikų kontrabandą.

Nuo tada D. Trumpas taip pat pagrasino kitoms šio regiono kairiųjų vyriausybėms, įskaitant Kubą, Kolumbiją ir Meksiką, pastarąją konkrečiai įspėdamas imtis griežtesnių priemonių kovojant su narkotikų kontrabanda.

 

 

Šiame straipsnyje:
Amerikos žemynas
Donaldas Trumpas
Meksikos prezidentė
Claudia Sheinbaum

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
neturekit vilti
Jus tiktai susivienije galit nugaleti USA zveri. Dabar jus bevertes zuvytes.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų