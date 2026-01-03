Venesuelos opozicijos lyderė: išmušė laisvės valanda

M. C. Machado, kuriai po ginčytino N. Maduro perrinkimo 2024 metų liepą dažniausiai teko slapstytis, pareiškime pažymėjo, kad opozicijos kandidatas Edmundo Gonzalezas Urrutia (Edmundas Gonsalesas Urutija), kuris, opozicijos teigimu, laimėjo rinkimus, „turi nedelsdamas perimti savo konstitucinius įgaliojimus“ kaip prezidentas.
„Venesueliečiai, išmušė LAISVĖS VALANDA!“ – parašė ji socialiniuose tinkluose po ankstų rytą JAV kariuomenės suduotų smūgių Karakasui.
M. C. Machado yra užsienyje nežinomoje vietoje po to, kai gruodį slapta išvyko į Oslą atsiimti Nobelio premijos, kurią ji dedikavo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui).
„Šiandien esame pasirengę įgyvendinti savo mandatą ir perimti valdžią. Būkime budrūs, aktyvūs ir organizuoti, kol bus įgyvendintas demokratinis perėjimas. Perėjimas, kuriam reikia mūsų VISŲ“, – parašė ji šeštadienį.
„Mes atkursime tvarką“, – pareiškė ji ir pridūrė, kad E. Gonzalezas Urrutia dabar turi būti „visų karininkų ir karių pripažintas nacionalinių ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu“.
N. Maduro ištikimos institucijos uždraudė M. C. Machado dalyvauti 2024 metų rinkimuose ir ją pakeitė mažai žinomas diplomatas E. Gonzalezas Urrutia.
Ji buvo giriama už kovą už demokratiją, bet taip pat kritikuota už reiškiamą paramą agresyviai D. Trumpo politikai Venesuelos valdžios atžvilgiu.
Nobelio premija jai buvo skirta už „kovą už teisingą ir taikų perėjimą nuo diktatūros prie demokratijos“.
E. Gonzalezas Urrutia socialiniame tinkle „X“ šeštadienį parašė, kad „tai yra lemiamos valandos, žinokite, kad mes esame pasirengę didžiajai mūsų tautos atkūrimo operacijai“.
Naujausi komentarai