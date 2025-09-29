 AFP: visame Afganistane – didelio masto ryšio sutrikimai

2025-09-29 19:28
BNS inf.

Visame Afganistane pirmadienį įvyko plataus masto ryšių sutrikimas, praėjus kelioms savaitėms po to, kai Talibano valdžia daugelyje provincijų pradėjo nutraukti šviesolaidinį ryšį.

AFP: visame Afganistane – didelio masto ryšio sutrikimai / AFP nuotr.

„Šiuo metu visoje šalyje stebimas telekomunikacijų ryšio nutrūkimas“, – teigė kibernetinį saugumą ir interneto valdymą stebinti organizacija „Netblocks“.

„Šiuo metu stebimas ryšys šalyje sudaro 14 proc. įprasto lygio“, – sakė ji.

Priežiūros tarnyba teigė, kad šis incidentas „atrodo kaip tyčinis paslaugos atjungimas“.

Naujienų agentūra AFP prarado ryšį, įskaitant mobiliojo telefono ryšį, su savo biuru sostinėje Kabule apie 18 val. 15 min. vietos (16 val. 15 min. Lietuvos) laiku.

Afganistano talibų valdžia šį mėnesį pradėjo riboti interneto prieigą, iš esmės nutraukdama greitąjį internetą keliuose regionuose.

Per pastarąsias kelias savaites interneto ryšys buvo itin lėtas arba vis sutrikdavo.

Telefoninės paslaugos dažnai nukreipiamos per internetą, naudojantis tomis pačiomis šviesolaidinėmis linijomis, ypač šalyse, kuriose telekomunikacijų infrastruktūra yra ribota.

Rugsėjo 16 dieną Balcho provincijos atstovas spaudai Haji Attaullah Zaidas (Hadžis Ataula Zaidas) sakė, kad šviesolaidinis internetas šiaurinėje provincijoje visiškai uždraustas aukščiausiojo lyderio įsakymu.

„Šios priemonės buvo imtasi siekiant užkirsti kelią amoralumui, o būtiniausioms reikmėms šalyje bus sukurta alternatyva“, – rašė jis socialiniuose tinkluose.

Tuo metu AFP korespondentai pranešė apie tokius pačius apribojimus ir kitose provincijose.

2021 metais atgavęs valdžią Talibanas įvedė daugybę apribojimų pagal savo islamo teisės interpretaciją.

Šiame straipsnyje:
Afganistanas
Talibano valdžia
ryšio sutrikimai

