Afrikos grupė: JT 2027 metų klimato aukščiausiojo lygio susitikimas turėtų būti surengtas Etiopijoje

2025-11-11 20:47
BNS inf.

 Jungtinių Tautų (JT) 2027 metų klimato aukščiausiojo lygio susitikimas COP32 turėtų būti surengtas Etiopijoje.

Šiam sprendimui jau pritarė Afrikos derybininkų grupė (AGN).

„AGN patvirtino Etiopiją“, – naujienų agentūrai AFP sakė grupės pirmininkas Richardas Muyungi (Ričardas Mujungis). Brazilija, pirmininkaujanti šiuo metu Belene vykstančiai klimato konferencijai COP30, patvirtino, kad Afrikos šalys pasirinko Etiopiją.

Per konferenciją, kuri pasibaigs lapkričio 21-ąją, šį neoficialų sprendimą dar turės oficialiai patvirtinti visos valstybės, tačiau manoma, kad tai bus tik formalumas.

„Palankiai vertiname pranešimą apie COP32 Etiopijoje ir tikimės, kad tai padės iškelti Afrikos klimato prioritetus ir sustiprinti žemyno lyderystę“, – sakė Rukiya Khamis (Rukija Chamis), nevyriausybinės organizacijos „350.org“ vyresnioji organizatorė Afrikoje.

JT klimato konferencijos rotacijos principu organizuojamos tarp penkių regioninių blokų, kurie turi bendru sutarimu savo grupėje pasirinkti priimančiąją šalį. Šis procesas gali sukelti galios kovas.

Surengti COP30 buvo pasirinkta Brazilija, atstovaujanti Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono valstybėms. Afrikos eilė numatyta 2027 metais ir kaip pageidaujama priimančioji šalis buvo pasirinkta Etiopija, o ne Nigerija.

Tačiau dėl kitąmet vyksiančios konferencijos COP31 vis dar kyla kliūčių: Australija nori ją surengti Adelaidėje, bet Turkija atsisako nusileisti ir atsisakyti savo pasiūlymo surengti konferenciją Antalijoje.

Abi šalys priklauso „Vakarų Europos ir kitų valstybių“ blokui. Derybos tebevyksta, nes sprendimas turi būti priimtas Belene. Jei sprendimo nebus, konferencija COP31 pagal numatytą tvarką bus surengta JT bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriato būstinėje Bonoje. Tokia aklavietė neturėtų precedento JT klimato konferencijų istorijoje.

 

 

 

 

