Iš kalėjimo per klaidą paleistas vaikus seksualiai išnaudojęs migrantas

Šis migrantas, gyvenęs „Bell“ viešbutyje Epinge, Esekse, seksualiai užpuolė 14 metų mergaitę ir dar vieną moterį, nuvyko į Londoną ir sekmadienio rytą po dviejų dienų paieškos buvo suimtas.
Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad antradienio vakarą migrantas buvo išskraidintas į Etiopiją ir ten atvyko trečiadienio rytą.
„Praėjusios savaitės klaida neturėjo įvykti ir aš pritariu visuomenės pykčiui, kad ji įvyko“, – sakė JK vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood. Ji padėkojo policijai už greitą migranto sulaikymą ir visuomenei už budrumą. Ministrė pridūrė panaudojusi visus svertus, kad vaikus seksualiai išnaudojęs H. Kebatu būtų išsiųstas iš Didžiosios Britanijos.
„Jis buvo deportuotas ir dėl to mūsų gatvės tapo saugesnės. Jei atvyksite į šią šalį ir vykdysite nusikaltimus, mes jus pašalinsime“, – pareiškė ministrė.
