JK įsigalioja sveikatai nepalankaus maisto reklamos draudimas dienos metu televizijoje ir internete

Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, tikimasi, kad šis draudimas, nukreiptas prieš daug riebalų, druskos ar cukraus turinčių produktų reklamą, kasmet iš vaikų raciono pašalins iki 7,2 mlrd. kalorijų.
Draudimas paveiks reklamas, transliuojamas iki 21 val. ir bet kuriuo metu internete, ir dėl to šalyje turėtų būti apie 20 tūkst. vaikų nutukimų atvejų mažiau, o nauda visuomenės sveikatai sieks apie 2 mlrd. svarų sterlingų (2,31 mlrd. eurų), pridūrė ministerija.
Draudimas, apie kurį pirmąkart paskelbta 2024 metų gruodį, įsigalioja neseniai priėmus kitų priemonių, įskaitant išplėstinį cukraus mokestį fasuotiems produktams, pavyzdžiui, pieno kokteiliams, paruoštai kavai ir saldintiems jogurtiniams gėrimams.
Vietos valdžios institucijoms taip pat suteikta teisė neleisti greitojo maisto parduotuvėms įsikurti prie mokyklų.
Vyriausybė teigia, kad, kaip rodo duomenys, reklama daro įtaką tam, ką ir kada vaikai valgo, formuoja jų pomėgius nuo mažens ir didina nutukimo bei su juo susijusių ligų riziką.
Ji pažymi, kad 22 proc. vaikų, pradedančių lankyti pradinę mokyklą Anglijoje (paprastai maždaug penkerių metų amžiaus), turi antsvorio arba yra nutukę, o iki 11 metų amžiaus, kai jie pradeda lankyti vidurinę mokyklą, jų skaičius padidėja iki daugiau nei trečdalio.
Pasak pareigūnų, dantų ėduonis yra pagrindinė priežastis, dėl kurios į ligoninę patenka maži vaikai, dažniausiai nuo penkerių iki devynerių metų amžiaus.
„Apriboję nesveiko maisto reklamas iki 21 val. ir uždraudę mokamas reklamas internete, galime pašalinti pernelyg didelį nesveiko maisto poveikį“, – pareiškime teigė sveikatos ministrė Ashley Dalton (Ešli Dalton).
Ji pridūrė, kad šis žingsnis yra strategijos, kuria siekiama, kad valstybės finansuojama Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) daugiausia dėmesio skirtų ligų prevencijai, o ne gydymui, dalis – „kad žmonės galėtų gyventi sveikiau“.
Organizacijos „Obesity Health Alliance“ vykdomoji direktorė Katharine Jenner (Katarin Džener) teigė, kad tai „sveikintinas ir ilgai lauktas žingsnis siekiant geriau apsaugoti vaikus nuo sveikatai nepalankaus maisto ir gėrimų reklamos, kuri gali pakenkti jų sveikatai ir gerovei“.
Labdaros organizacija „Diabetes UK“ taip pat palankiai įvertino reklamos draudimą, o jos vadovė Colette Marshall (Kolet Maršal) pažymėjo, kad tarp jaunų žmonių daugėja antrojo tipo diabeto atvejų.
„Nutukimas yra pagrindinis antrojo tipo diabeto rizikos veiksnys, o jauniems žmonėms ši liga gali sukelti sunkesnių padarinių – jiems gresia rimtos komplikacijos, pavyzdžiui, inkstų nepakankamumas ir širdies ligos“, – pridūrė ji.
