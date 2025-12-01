JAV ir JK sudarė susitarimą dėl muitų vaistams ir medikamentų kainų

Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Keiro Starmerio (Kiro Starmerio) administracijų pareigūnų paskelbtas susitarimas siekia „išspręsti ilgalaikius JAV ir Jungtinės Karalystės farmacijos prekybos disbalansus“, nutraukdamas tai, ką JAV prekybos ambasadorius Jamiesonas Greeras (Džeimisonas Griras) pavadino susitarimu, kai „Amerikos pacientai buvo priversti subsidijuoti receptinius vaistus ir preparatus kitose išsivysčiusiose šalyse“.
Pagal minimą susitarimą JK Nacionalinė sveikatos tarnyba 25 proc. padidins naujų vaistų kainas.
Baltųjų rūmų pranešime spaudai teigiama, kad to negalima kompensuoti kitų Britanijos subsidijų vaistų gamintojams didinimu.
Susitarimas reiškia, kad Britanija bus atleista nuo didelių JAV vaistų importo muitų, kurie įsigaliojo spalio 1 dieną.
Didelės vaistų kainos jau daugelį metų yra svarbus politinis klausimas Jungtinėse Valstijose. „Rand Corporation“ tyrimas parodė, kad amerikiečiai už vaistus moka 2,5 karto daugiau nei Prancūzijoje.
D. Trumpas paskelbė 100 proc. importuojamų vaistų muitus. Tačiau Baltieji rūmai paskelbė apie susitarimus su bendrovėmis „Pfizer“ ir „AstraZeneca“, kuriais muitai atidedami trejiems metams, joms susitarus investuoti į JAV gamybos pajėgumus.
Britanijos mokslo ir technologijų sekretorė Liz Kendall (Liz Kendal) teigė, jog susitarimas „užtikrins, kad JK pacientai greičiau gautų jiems reikalingus pažangiausius vaistus“, kartu sudarydamas sąlygas „gyvybės mokslų įmonėms toliau investuoti ir diegti naujoves čia, JK“.
