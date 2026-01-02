Ir vėl išdūrė: tūkstančiai žmonių susirinko stebėti neegzistuojančio fejerverkų šou

Naujųjų metų išvakarėse Birmingemo Šimtmečio aikštėje pasirodė didžiulė minia, susirinkusi stebėti fejerverkų šou, kuris buvo vadinamas „didžiausiu Naujųjų metų vakarėliu mieste“, rašo „Mirror“.
Vis dėlto jiems teko nusivilti, kai vidurnaktį nieko neįvyko.
Manoma, kad painiavą sukėlė virtinė netikrų dirbtinio intelekto sugeneruotų straipsnių ir vaizdų, platinamų socialiniuose tinkluose.
Viename buvo rašoma: „Jei Naujųjų metų išvakares švęsite Birmingeme, nepraleiskite šventės Šimtmečio aikštėje, kuri yra bene didžiausias Naujųjų metų vakarėlis mieste.“
Policija buvo perspėjusi gyventojus, kad miesto centre gruodžio 31-osios vakarą neplanuojama jokių oficialių renginių. Pareigūnai taip pat pridūrė, kad tokia dezinformacija gali sukelti realių saugumo problemų mieste ir sutrikdyti pagalbos tarnybų darbą.
Panašus incidentas užfiksuotas ir praėjusiais metais, kai policijai teko informuoti šventės dalyvius, kad fejerverkų šou neegzistuoja.
Birmingeme jau nuo 2014 m. nerengiamas oficialus fejerverkų šou.
