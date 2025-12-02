Airija skirs Ukrainai papildomą 125 milijonų eurų paramą

Apie tai Airijos ministras pirmininkas Micheálas Martinas paskelbė per Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą šalyje, pranešė „Ukrinform“, remdamasis RTE.
„Man didelė garbė pasveikinti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį Airijoje šiuo jo šaliai labai sunkiu metu. Jo didžiulė drąsa ir ukrainiečių tautos atsparumas yra pavyzdys mums visiems, – sakė M. Martinas. – Džiaugiuosi, kad per mūsų šiandienos susitikimą galėjau prezidentui pasiūlyti ne tik žodinius patikinimus apie Airijos paramą, bet ir tvirtus bei konkrečius įsipareigojimus teikti pagalbą Ukrainai. Bus skirta papildoma 100 mln. eurų ne mirtinos karinės pagalbos, kad Ukraina galėtų atlaikyti masines naktines Rusijos raketų ir dronų atakas.“
Airijos vyriausybė taip pat įsipareigojo skirti 25 mln. eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui bei apsaugai paremti ir būtiniausių energijos išteklių tiekimui užtikrinti.
Šie įsipareigojimai yra dalis 2030 m. Ukrainos ir Airijos partnerystės gairių, kurias vėliau antradienį turėtų pasirašyti abiejų šalių vadovai.
Partnerystė grindžiama 2024 m. rugsėjo 4 d. Kyjive pasirašytu Susitarimu dėl paramos Ukrainai ir dėl bendradarbiavimo tarp Ukrainos ir Airijos.
V. Zelenskis antradienį lankydamasis Dubline kartu su žmona Olena Zelenska ir susitikęs su naująja Airijos prezidente Catherine Connoly, pareiškė, kad Ukraina yra dėkinga Airijai už jos dosnumą.
„Ukrainos žmonių vardu reiškiu nuoširdžią padėką Airijai už tvirtą paramą mūsų kovoje su Rusijos agresija“, – prezidentūros svečių knygoje parašė jis. – Mes labai vertiname Airijos dosnumą suteikiant laikiną prieglobstį ukrainiečių pabėgėliams.“
Vėliau V. Zelenskis turėtų sakyti kalbą Airijos parlamente, Leinster House rūmuose, kur jį pristatys parlamento pirmininkė Verona Murphy.