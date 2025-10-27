 Aiškėja dar vienas galimas kandidatas JAV prezidento rinkimuose

Aiškėja dar vienas galimas kandidatas JAV prezidento rinkimuose

2025-10-27 09:32
Viljama Sudikienė (ELTA)

Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, vienas labiausiai JAV prezidentą Donaldą Trumpą kritikuojančių demokratų, patvirtino svarstąs galimybę kandidatuoti į prezidentus. 

Gavinas Newsomas
Gavinas Newsomas / Scanpix nuotr.

Paklaustas, ar rimtai svarsto galimybę 2028 m. kandidatuoti į JAV prezidentus, 58 metų G. Newsomas transliuotojui CBS sakė: „Kitaip meluočiau. Tiesiog meluočiau, o to negaliu daryti“.

Ketvirtadienį pateiktuose ir sekmadienį transliuotuose komentaruose G. Newsomas taip pat pavadino D. Trumpą „invazine rūšimi“ Jungtinėms Valstijoms ir pasauliui bei pridūrė, kad jis yra it griaunantis kūjis.

G. Newsomas jau kelis mėnesius priešinasi D. Trumpui, tiek atremdamas respublikono prezidento veiksmus ieškiniais ir įstatymais, tiek parodijuodamas jo stilių socialiniuose tinkluose.

Demokratas padavė teismui ieškinį, kad atgautų iš D. Trumpo Kalifornijos nacionalinės gvardijos kontrolę, priėmė įstatymų paketą, skirtą „reaguoti į perteklinius federalinius veiksmus“, ir vadovauja rinkimų apygardų perskirstymo kampanijai Kalifornijoje, kad neutralizuotų panašias respublikonų pastangas kitur šalyje.

Jo komanda taip pat mėgdžioja D. Trumpą, naudodama dirbtinio intelekto sugeneruotus vaizdus ir jo stilių socialinėje žiniasklaidoje rašyti žodžius iš didžiųjų raidžių bei atkartodama jo pamėgtą frazę: „AČIŪ UŽ DĖMESĮ ŠIAM KLAUSIMUI“.

Kiti prezidento rinkimai JAV numatyti 2028 metais. 79 metų D. Trumpas ir jo aplinka ne kartą užsiminė, kad jis gali siekti trečiosios kadencijos, nors pagal JAV Konstitucijos 22-ąją pataisą niekas negali būti išrinktas prezidentu daugiau nei du kartus.

Šiame straipsnyje:
Gavinas Newsomas
JAV prezidento rinkimai
kandidatas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų