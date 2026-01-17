 Ali Khamenei: Trumpas kaltas dėl aukų per protestus Irane

2026-01-17 14:49
BNS inf.

Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenėjus) šeštadienį apkaltino JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) esant atsakingu už aukas per protestų bangą šalyje, į kurią, pasak žmogaus teisių grupių, šalies saugumo pajėgos atsakė žiauriu susidorojimu. 

Ali Khamenei
Ali Khamenei / Scanpix nuotr.

„Laikome Amerikos prezidentą kaltu dėl aukų, žalos ir kaltinimų, kuriuos jis pareiškė Irano tautai“, – sakydamas kalbą religinės šventės proga miniai šalininkų teigė jis.

„Tai buvo Amerikos sąmokslas“, – sakė jis ir pridūrė, kad „Amerikos tikslas – praryti Iraną (...) tikslas – vėl pavergti Iraną karine, politine ir ekonomine prasme.“

A. Khamenei taip pat sakė, kad valdžia „turi palaužti maištininkų pasipriešinimą“ po susidorojimo su protestų banga prieš teokratinę sistemą.

Tai buvo Amerikos sąmokslas.

„Neketiname vesti šalies į karą, bet nepasigailėsime vietinių nusikaltėlių (...) blogesnių nei vietiniai nusikaltėliai, tarptautinių nusikaltėlių – jų taip pat nepasigailėsime“, – tvirtino jis.

„Dievo malone Irano tauta turi palaužti maištininkų pasipriešinimą lygiai taip, kaip palaužė maištą“, – pridūrė jis. 

