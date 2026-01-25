Amerikietis be apsaugos priemonių įkopė į aukščiausią Taivano pastatą

Šis bandymas pritraukė šimtus žiūrovų prie dangoraižio ir dar daugiau smalsuolių internete per tiesioginę „Netflix“ transliaciją.
40-metis Alexas Honnoldas (Aleksas Honoldas) yra įveikęs kai kurias sudėtingiausias pasaulio uolas, o pasaulinę šlovę pelnė 2017-aisiais, kai užkopė į Josemičio „El Capitan“ – tai jo kolegų vertinama kaip techninio sudėtingumo viršūnė.
Sekmadienį jis įkopė į „Taipei 101“, kurio aukštis siekia 508 metrus, kol apačioje susirinkusios gausios minios palaikė jį šūksniais.
A. Honnoldas yra pirmasis žmogus, į „Taipei 101“ įkopęs laisvuoju stiliumi („free solo“) – be virvės ar saugos tinklo, tačiau ne pirmasis, įveikęs šį didžiulį pastatą.
Vėliau vykusioje spaudos konferencijoje A. Honnoldas sakė, kad „laikas yra ribotas“ ir žmonės turėtų „jį išnaudoti kuo geriausiai“.
„Jei tikrai sunkiai dirbi (...), gali nuveikti sunkių dalykų“, – pridūrė jis.
34-erių Richardas Bode'as (Ričardas Boudas) sakė, kad stebėti šį įvykį buvo „patirtis, pasitaikanti kartą gyvenime“.
Kitas stebėtojas, 24-erių Bensonas, kopimą pavadino neįtikėtinai drąsiu, o kiti, pavyzdžiui, 54-erių Lin Chia-jou (Lin Čiadžu), naujienų agentūrai AFP teigė, kad jai tai pasirodė baisu, tačiau ji žavėjosi A. Honnoldu dėl sunkaus darbo, kurį jis įdėjo siekdamas savo svajonės.
A. Honnoldas žurnalistams sakė visada svajojęs į savo pasiekimų sąrašą įtraukti ir „Taipei 101“, pridurdamas, kad pirmasis jo prašymas buvo atmestas. Jis nepateikė daugiau detalių apie tai, kodėl taip atsitiko.
„Kad projektas įgyvendintas po daugiau nei dešimtmečio (...) Tai puiku. Kokia galimybė, toks malonumas“, – pridūrė jis.
Taivano prezidentas Lai Ching-te (Lai Čingtė) sekmadienį pasveikino A. Honnoldą savo „Facebook“ įraše, pavadindamas iššūkį „tikrai jaudinančiu“ dalyku.
„Kopimas buvo įtemptas, privertė širdis plakti greičiau“, – pridūrė jis.
„Viso gyvenimo svajonė“
Iššūkis, pavadintas „Skyscraper Live“, turėjo būti transliuojamas per „Netflix“ šeštadienį (1 val. Grinvičo, 3 val. Lietuvos laiku), tačiau dėl prastų oro sąlygų buvo atidėtas.
„Užkopti į dangoraižį buvo mano viso gyvenimo svajonė“, – antradienį „Netflix“ paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame reklaminiame vaizdo įraše sakė A. Honnoldas.
„Taigi, aš į „Taipei 101“ kopsiu laisvuoju stiliumi (...) Be virvių, be įrangos, tik aš ir pastatas“, – pasakojo jis.
A. Honnoldas pareiškė, kad tai bus „didžiausias kada nors bandytas laisvasis kopimas mieste“. Vilkėdamas raudonus marškinėlius ir avėdamas geltonus, specialiai jam pagamintus kopimo batelius, A. Honnoldas sparčiai kilo 101 aukšto stiklo ir plieno pastatu.
Oras buvo giedras, kai jis kilo pietrytiniu pastato fasadu.
Vienu metu, pasiekęs pusiaukelę, jis užlipo ant platformos, kad pamojuotų gerbėjams ir stebėtojams, kurie fotografavo dramatišką kopimą.
Buvo matyti, kaip pastato viduje esantys žmonės spokso ir barškina į stiklą, kai A. Honnoldas lipo pro uždarą stiklinę apžvalgos aikštelę 89-ajame aukšte.
„Taipei 101“ pirmininkė Janet Chia (Džanet Čija) šeštadienį platformoje „Threads“ sakė, kad buvo jautru girdėti, jog gerbėjai atvyko iš Singapūro, Honkongo ir pietinių Taivano vietovių stebėti kopimo, ir atsiprašė už renginio vėlavimą.
„Tačiau šio epinio įvykio tikrai vertėjo palaukti“, – pridūrė J. Chia.
Kopimas A. Honnoldui užtruko pusantros valandos, o pasiekęs viršūnę, pažvelgė į minią stovėdamas iškeltomis rankomis.
2004 metais Alainas Robert'as (Alenas Roberas), pramintas „Prancūzijos žmogumi-voru“, buvo pirmasis asmuo, užkopęs į šį dangoraižį, tačiau jis tai darė lietingu oru ir naudodamasis saugos virvėmis.
