Ant Turto banko prekystalio šiemet – pastatas už maždaug 4 mln. eurų

Be to, aukcionuose bus parduodamos patalpos pastate Algirdo g. 31, penkių aukštų 2,8 tūkst. kv. metrų ploto biurų pastatas su 16,2 a žemės sklypu Vytenio gatvėje, žemės sklypas su statiniais Šeškinės Buivydiškių gatvėje – čia galima plėsti komercinės arba mišrios paskirties projektą.
Savo ruožtu Panevėžyje, Molainių gatvėje, investuotojai šiemet galės įsigyti pastatų kompleksą su 31,8 a žemės sklypu.
Turto bankas šiemet ketina pasiūlyti iš viso 645 objektus, o planuojamos įplaukos iš jų siekia daugiau nei 27 mln. eurų – kiek mažiau nei pernai, kai jis pardavė 637 objektus ir gavo 28,4 mln. eurų.
Banko teigimu, bus parduodamas tiek valstybei nebereikalingas turtas, tiek paveldėti bešeimininkiai objektai.
„Ankstesnių metų aukcionai parodė, kad sėkmę žada ne tik palanki kaina, bet ir urbanistinis vietos patrauklumas – objektai, esantys aktyviai besikeičiančiose teritorijose, investuotojus intriguoja taip pat, kaip ir aiškus jų pritaikomumo scenarijus. Mūsų pasiūloje šiemet ir vėl netrūksta objektų, atitinkančių šiuos kriterijus“, – pranešime sakė Turto banko Komercijos departamento direktorė Indrė Kajokienė.
Naujausi komentarai