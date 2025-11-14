Anglijos gydytojai pradėjo streiką

7 val. Grinvičo (9 val. Lietuvos) laiku prasidėjusį kai kurių rezidentų streiką pasmerkė leiboristų vyriausybės sveikatos apsaugos sekretorius Wesas Streetingas.
Rezidentai sudaro pusę medicinos darbuotojų ligoninėse.
W. Streetingo teigimu, gydytojų profesinės sąjungos „British Medical Association“ (BMA) vadovybė renkasi konfrontaciją.
„Šis streikas jau nebėra susijęs su sąžiningumu. Jis susijęs su politine pozicija“, – rašė jis laikraštyje „The Daily Telegraph“.
„Negalime nusileisti ir nenusileisime dėl atlyginimų, tik ne po atlyginimų pakėlimo 28,9 proc. per pastaruosius trejus metus ir didžiausių visame viešajame sektoriuje premijų per pastaruosius dvejus metus“, – pridūrė jis.
BMA tvirtinimu, gydytojų atlyginimai turi padidėti dar 26 proc., kad jų reali vertė vėl taptų tokia, kokia buvo prieš du dešimtmečius.
Profesinė sąjunga taip pat reikalauja didinti rezidentūros vietų skaičių.
Gydytojai skundžiasi, kad kai kuriais atvejais daugiau kaip 30 tūkst. gydytojų pretenduoja tik į 10 tūkst. rezidentūros vietų. Rezidentūra sudaro sąlygas daryti karjerą ir siekti tapti gydytoju konsultantu.
Dėl dabartinės situacijos daug gydytojų lieka be nuolatinio darbo.
Jungtinė Karalystė (JK) išgyvena užsitęsusią pragyvenimo išlaidų krizę, dėl kurios streikuojama įvairiuose ekonomikos sektoriuose.
Per pastaruosius pusketvirtų metų streikus, be kitų, surengė mokytojai, slaugytojai, greitosios pagalbos medikai, advokatai, geležinkelininkai, pasieniečiai.
