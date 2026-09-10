Apklausa: auga Lenkijos valdančiosios koalicijos reitingai

D. Tusko reitingas šoktelėjo labiausiai – visuomenės pasitikėjimas vyriausybės vadovu padidėjo 7 proc. iki 39 procentų. Tuo pačiu metu nepasitikėjimas D. Tusku sumažėjo 7 proc. iki 46 procentų. Padidėjo ir visuomenės pasitikėjimas pagrindiniais valdančiosios koalicijos nariais.
Ministro pirmininko pavaduotojas ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas pagal populiarumą užėmė antrąją vietą – pasitikėjimas juo išaugo 3 proc. iki 44 proc., o nepasitikėjimas nukrito 5 proc. iki 27 procentų.
Pasitikėjimas vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru Radoslawu Sikorskiu išaugo iki 43 proc., o nepasitikėjimas sumažėjo 7 proc. iki 29 procentų.
Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis pakilo į ketvirtąją vietą – jo pasitikėjimo reitingas pagerėjo 6 proc. iki 40 proc., o nepasitikėjimo lygis nukrito 8 proc. iki 40 procentų.
Teisingumo ministro ir generalinio prokuroro Waldemaro Zureko pasitikėjimo reitingas pakilo 4 proc. iki 30 proc., o nepasitikėjimas juo sumažėjo 6 proc. iki 22 procentų.
Kita vertus, visuomenės nuomonė apie opozicijos politikus rugpjūtį pablogėjo. Socialiai konservatyvios partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) bei kraštutinių dešiniųjų Konfederacijos aljanso vadovų nepalankus vertinimas pastebimai išaugo.
Labiausiai nepasitikima ultranacionalistinės Lenkijos Karūnos konfederacijos lyderiu Grzegorzu Braunu – jo neigiamas vertinimas padidėjo 9 proc. iki 60 proc.
Jam iš paskos sekė PiS pirmininkas Jaroslawas Kaczynskis – juo nepasitiki 59 proc. lenkų (5 proc. daugiau).
K. Nawrockis, nors ir pirmauja pagal populiarumą, jo palaikymas šiek tiek sumažėjo – 4 proc. iki 51 proc., o nepasitikėjimas padidėjo 3 proc. iki 36 procentų.
Apklausa buvo atlikta rugpjūčio 20–30 d., apklausus reprezentatyvią 935 suaugusių Lenkijos gyventojų imtį.
(be temos)