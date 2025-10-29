Apklausos: Nyderlandų rinkimuose pirmauja centristai

Remiantis „Ipsos“ apklausa, centristinė partija D66, vadovaujama Robo Jetteno (Robo Jeteno), parlamente turėtų turėti 27 vietas iš 150, o Geerto Wilderso (Gerto Vilderso) kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (PVV) turėtų gauti 25 vietas.
Nyderlandų rinkėjų apklausos paprastai tiksliai atspindi parlamento sudėtį, tačiau vietų skaičius gali keistis skaičiuojant faktinius balsus.
Prognozuojama, kad centro dešiniųjų liberalioji VVD partija laimės 23 vietas, o Žaliųjų kairiųjų partijos („GroenLinks“, GL) ir Darbo partijos (PvdA) aljansas – 20.
R. Jettenas pareiškė, kad rinkėjai nusisuko nuo neigiamos politikos.
„Milijonai olandų šiandien atvertė naują puslapį. Jie atsisveikino su negatyvumo ir neapykantos politika“, – džiūgaujantiems rėmėjams sakė jis.
Tuo metu G. Wildersas pareiškė, kad tikėjosi kitokio rinkimų rezultato.
„Rinkėjas pasisakė. Tikėjomės kitokio rezultato, bet laikėmės savo pozicijos“, – socialiniame tinkle „X“ sakė jis.
Jei šie rezultatai bus patvirtinti, 38 metų proeuropietiškų pažiūrų R. Jettenas turės didžiausius šansus tapti ministru pirmininku, bet dar lauks derybos dėl koalicijos.
Kadangi kraštutinių dešiniųjų partijos pirmauja apklausose Britanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, Nyderlandų rinkimai buvo laikomi kraštutinių dešiniųjų stiprybės Europoje rodikliu.
Jei rinkėjų apklausų rezultatai bus patvirtinti, PVV praras 12 vietų, palyginti su stulbinančia pergale 2023 metų rinkimuose.
„Nyderlandų rinkimai išties atspindi tendencijas visoje Vakarų Europoje“, – prieš paskelbiant balsavusiųjų apklausų rezultatus naujienų agentūrai AFP sakė Leideno universiteto Nyderlandų politikos profesorė Sarah de Lange (Sara de Langė).
Kad ir koks būtų rezultatas, antiislamiškų ir antiimigracinių pažiūrų G. Wildersas praktiškai neturi šansų stoti prie vyriausybės vairo, nes visos kitos partijos atmetė galimybę jungtis su juo į koaliciją.
62 metų ugningas politikas, kartais vadinamas „olandiškuoju Trumpu“, sugriovė ankstesnę vyriausybę, skųsdamasis, kad siekiant „griežčiausios kada nors sukurtos prieglobsčio politikos“ pažanga yra per lėta.
Kai rinkimų rezultatai bus galutinai patvirtinti, partijos ilgai derėsis, kas su kuo nori dirbti. Šis procesas gali užtrukti ilgus mėnesius.
Dėl susiskaldžiusios Nyderlandų politinės sistemos nė viena partija negali gauti 76 vietų, reikalingų valdyti vienai, todėl sutarimas ir koalicijos kūrimas yra būtini.
„Nyderlandams tikrai prireiks laiko, kad pasiektų stabilumą ir būtų suformuota nauja koalicija“, – AFP sakė S. De Lange.
„Partijos (...) yra ideologiškai labai, labai įvairios, todėl kompromisų paieška bus labai sudėtinga“, – pridūrė ji.
„Europos širdis“
Milijonai olandų balsavo įvairiose vietose, įskaitant zoologijos sodus, futbolo stadionus ir vėjo malūnus.
Jie turėjo didžiulį 27 partijų pasirinkimą, o tai reiškė, kad kiekvienas rinkėjas gavo po A3 formato popieriaus lapą su kandidatų sąrašu.
Pagrindinės problemos rinkimuose buvo imigracija ir būsto krizė, kuri ypač paveikė jaunus žmones tankiai apgyvendintoje šalyje.
Tačiau kitų partijų lyderiai savo kampanijoje taip pat žadėjo grąžinti stabilumą į Nyderlandų politinę sceną po dvejų metų chaoso, kuris prasidėjo tada, kai G. Wildersas 2023 metų rinkimuose laimėjo daugiausiai vietų.
Paskutinėmis kampanijos dienomis R. Jettenas pakilo apklausose dėl stipraus pasirodymo žiniasklaidoje ir optimistinės žinutės rinkėjams.
„Noriu sugrąžinti Nyderlandus į Europos širdį, nes be europinio bendradarbiavimo mes niekur nenueisime“, – sakė jis AFP atidavęs savo balsą Hagoje.
Tuo metu patyręs olandų politikas, buvęs Europos Komisijos (EK) vicepirmininkas Fransas Timmermansas (Fransas Timermansas) pasidavė po nuviliančių jo kairiųjų partijos rezultatų.
„Su skausmu širdyje atsistatydinu iš jūsų partijos lyderio pareigų“, – rėmėjams sakė 64 metų vyras.
„Nėra tokia agresyvi“
Smurtas ir dezinformacija temdė kampaniją penktoje pagal dydį Europos Sąjungos (ES) ekonomikoje ir svarbioje pasaulinėje eksportuotojoje.
Demonstrantai prie prieglobsčio prašytojų prieglaudų susidūrė su policija keliuose miestuose, o praėjusį mėnesį Hagoje vykusiame antiimigraciniame proteste prasiveržė smurtas.
Kol bus suformuota nauja vyriausybė, šaliai vadovaus darbą baigiantis ministras pirmininkas Dickas Schoofas (Dikas Schofas).
„Nelinkėčiau jums to“, – sakė jis vienam parlamento nariui.
„Jei priimsite šį darbą, žinosite, kad jis kada nors baigsis“, – AFP sakė D. Schoofas, atidavęs savo balsą.
Atrodo, kad rinkėjai trokšta sugrįžimo prie mažiau poliarizuojančios politikos.
„Manau, kad visuomenė turėtų būti pozityvesnė ir mažiau negatyvesnė“, – AFP sakė 53 metų kepėjas Bartas Paalmanas (Bartas Palmanas), atidavęs balsą Anos Frank namuose, kurie balsavimo dieną buvo paversti rinkimų apylinke.
„Aš balsuoju už partiją, kuri nėra tokia agresyvi“, – sakė jis.
