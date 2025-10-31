Robas Jettenas: rinkimai Nyderlanduose parodė, kad įmanoma įveikti Europos populistus

„Manau, kad dabar likusiai Europai ir pasauliui parodėme, jog įmanoma įveikti populistinius judėjimus, jei agituosite siųsdami teigiamą žinią savo šaliai“, – teigė R. Jettenas.
R. Jettenas pergalę pirmalaikiuose rinkimuose paskelbė po to, kai anksčiau penktadienį Nyderlandų naujienų agentūros ANP prognozė parodė, kad balsavimą laimėjo jo vadovaujama centristinė partija D66.
Nyderlandų žmonės prašo mūsų imtis darbo.
„Esu nepaprastai laimingas, kad (...) šiuose rinkimuose tapome didžiausia partija. Tai istorinis D66 (partijos) rezultatas. Kartu jaučiu didžiulę atsakomybę“, – pareiškė centristų lyderis.
Pasak jo, dabar svarbiausias uždavinys bus suformuoti stabilų ir ambicingą ministrų kabinetą. Manoma, kad naujos koalicijos formavimas gali užtrukti mėnesius.
Oficialius rinkimų rezultatus Rinkimų taryba turėtų paskelbti kitą penktadienį. R. Jettenas pareiškė, kad toks laukimas tik kainuotų daug laiko.
„Nenorime be reikalo gaišti laiko, nes Nyderlandų žmonės prašo mūsų imtis darbo“, – sakė 38 metų politikas, pretenduojantis tapti jauniausiu Nyderlandų premjeru.
Žurnalistams jis pranešė, kad kol kas nekalbėjo su G. Wildersu, pripažindamas, jog ANP prognozė pasirodė neseniai.
„Vakar abu sutarėme, kad svarbu padaryti pertrauką ir palaukti, kol bus daugiau aiškumo dėl šių rinkimų rezultatų, – pareiškė R. Jettenas. – Tačiau dabar jau aišku, kad D66 bus didžiausia partija.“
