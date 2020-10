Apžvalga: svarbiausi penktadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Iš 133 naujų koronaviruso atvejų 56 registruoti Kauno apskrityje. Šioje apskrityje taip pat patvirtinta viena mirtis nuo COVID-19.

* Šalies ligoninėse nuo koronaviruso šiuo metu gydomi 139 žmonės, aštuoni iš jų – reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose.

* Latvijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Ukrainoje fiksuoti dienos susirgimų rekordai, atitinkamai 137, 1,2 tūkst., 4,7 tūkst., 5,4 tūkst. ir 5,8 tūkst. Čekijoje uždaromos kai kurios viešojo susibūrimo vietos, uždraudžiama sportuoti uždarose patalpose, iki 20 valandos sutrumpinamas maitinimo įstaigų darbo laikas.

* Lietuvoje daugėjant užsikrėtimų koronavirusu, pastebimai sumažėjo gyventojų lankymasis prekybos centruose ir kelionių viešuoju transportu, tačiau žmonių judėjimas į biurus yra didžiausias nuo pat karantino pradžios kovo mėnesį, rodo „Google“ gyventojų mobilumo duomenys.

* Jungtinės Tautos paskelbė, kad daugiau nei 2,7 mln. į namus norinčių grįžti migrantų įstrigo užsienyje dėl apribojimų, susijusių su koronaviruso pandemija. Organizacija paragino pasaulio šalis skubiai pagerinti bendradarbiavimą, kad žmonės galėtų saugiai grįžti namo.

Seimo rinkimai:

* Per keturias ilgiau nei paprastai vykusio išankstinio balsavimo dienas savo valią Seimo rinkimuose pareiškė 178 tūkst. 145 arba 7,39 proc. visų rinkėjų. Prieš ketverius metus, kai išankstinis balsavimas vyko jų buvo dvigubai mažiau – 3,49 proc. Jau balsavo per 300 izoliacijoje esančių rinkėjų, Vyriausioji rinkimų komisija iš viso yra gavusi per 1,6 tūkst. saviizoliacijoje esančių rinkėjų prašymus balsuoti namuose.

* Nuo pirmadienio iki penktadienio ryto policija gavo 32 su rinkimais susijusius pranešimus, pradėti du ikiteisminiai tyrimai.

Diplomatų atšaukimas. Lietuvos užsienio reikalų ministerija nusprendė atšaukti penkis savo diplomatus iš Minsko. Lietuva tikisi, kad šis žingsnis leis išsaugoti dialogą. Baltarusijos valdžia reikalavo išsiųsti vienuolika diplomatų.

Taikos premija. Šių metų Nobelio taikos premija atiteko Pasaulio maisto programai (WFP) už milijonų žmonių nuo Jemeno iki Šiaurės Korėjos gelbėjimą nuo bado. Programa įvertinta už pastangas kovoti su badu ir indėlį gerinant sąlygas taikai konfliktų veikiamuose rajonuose.

Astravas. Baltarusijos vyriausybė oficialiai perkėlė Astravo atominės elektrinės statybos pabaigos ir naudojimo pradžios projektiniais pajėgumais terminą iš 2020-ųjų į 2022 metus.

Derybos. Rusija paskelbė, kad Armėnija ir Azerbaidžanas sutiko dalyvauti derybose Maskvoje, per kurias turi būti aptartas kovų dėl Kalnų Karabacho regiono nutraukimas. Tikimasi, kad derybos įvyks vėliau penktadienį ir kad jose dalyvaus abiejų konfliktuojančių šalių užsienio reikalų ministrai. Surengti tokias derybas paragino Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Prancūzijos prezidentūra paskelbė, jog dvi kovojančios šalys juda paliaubų link, o susitarimo tikimasi penktadienį ar šeštadienį.

Sąmokslas. Mičigano valstijoje agentai sužlugdė sąmokslą pagrobti valstijos gubernatorę demokratę Gretchen Whitmer. Šeši vyrai apkaltinti sąmokslu pagrobti gubernatorę prieš lapkričio 3 dieną įvyksiančius JAV prezidento rinkimus dėl jos esą nekontroliuojamos galios. Atskirai septyni kiti asmenys, susiję su ginkluota grupe „Wolverine Watchmen“, buvo apkaltinti dėl ketinimų įsiveržti į Mičigano įstatymų leidybos instituciją ir siekti pilietinio karo.

Genetiškai modifikuoti kviečiai. Argentina tapo pirmąja pasaulio valstybe, pritarusia sausrai atsparių genetiškai modifikuotų kviečių auginimui ir vartojimui.

Sankcijos Iranui. JAV įvedė sankcijos bus taikomos 18-ai stambių Irano bankų. Tikėtina, kad šis žingsnis smarkiai suvaržys 80 mln. gyventojų turinčios respublikos ryšius su pasauline finansų sistema.