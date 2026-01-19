Argentina antrus metus iš eilės fiksavo biudžeto perteklių

Pirminis perteklius, į kurį neįtraukiami skolos palūkanų mokėjimai, sudarė 1,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o bendras finansinis perteklius – 0,2 proc., socialiniame tinkle „X“ praėjusios savaitės pabaigoje pranešė ekonomikos ministras Luisas Caputo.
Abu skaičiai buvo šiek tiek mažesni nei 2024-aisiais.
L. Caputo pažymėjo, kad pirminės vyriausybės išlaidos 2025 metais realiąja verte buvo 27 proc. mažesnės nei 2023 metais.
„Šis sumažinimas buvo pasiektas apsaugant išlaidas tiesioginėms socialinėms programoms, skirtoms labiausiai pažeidžiamiems sektoriams“, – parašė jis.
Socialinės išlaidos valstybės paramai vaikams ir pagalbai maistu nuo 2023 metų gruodžio iki 2025-ųjų gruodžio realiąja verte padidėjo 43 proc., pridūrė ministras.
2023 metų gruodį prie valdžios vairo stojęs prezidentas Javieras Milei, save vadinantis „anarchokapitalistu“, yra žadėjęs atkurti fiskalinę drausmę ir pažaboti infliaciją.
2024 metais Argentina dėl jo griežto taupymo priemonių užfiksavo pirmąjį per dešimtmetį biudžeto perteklių, tačiau tai turėjo nemažą šalutinį poveikį – sumažėjo perkamoji galia, darbo vietų skaičius ir vartotojų išlaidos.
L. Caputo pabrėžė, kad 2025 metais perteklius buvo pasiektas netgi sumažinus mokesčius ir eksporto muitus.
„Tvirti valstybės finansai ir ekonomikos augimas leis toliau grąžinti išteklius privačiam sektoriui pasitelkiant mokesčių mažinimą, kurio apimtis nuo 2024 metų jau viršijo 2,5 proc. BVP“, – parašė jis.
Naujausi komentarai