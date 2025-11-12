Argentinos prezidentas nedalyvaus G-20 susitikime Pietų Afrikoje

Tačiau Argentina nenurodė jokių priežasčių, kodėl prezidentas nedalyvaus G-20 susitikime.
Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad G-20 viršūnių susitikime Pietų Afrikoje nedalyvaus nė vienas amerikiečių pareigūnas, taip atgaivindamas jau paneigtus teiginius, kad šalyje sistemingai žudomi baltieji afrikanai.
D. Trumpas tvirtina, kad afrikanai – pirmųjų Pietų Afrikos europiečių naujakurių palikuonys – „yra žudomi ir skerdžiami, o jų žemė ir ūkiai neteisėtai konfiskuojami“.
Jis pridūrė, kad nekantriai laukia 2026 metų G-20 viršūnių susitikimo Jungtinėse Valstijose, kurį milijardierius JAV prezidentas surengs savo golfo kurorte Majamyje, Floridoje.
J. Milei ne kartą yra pareiškęs, kad pritaria JAV ir D. Trumpo diplomatiniams veiksmams.
Prezidento atstovas spaudai nurodė, kad Argentiną G-20 viršūnių susitikime atstovaus užsienio reikalų viceministras Pablo Quirno (Pablo Kirno).
G-20 viršūnių susitikimas vyks lapkričio 22–23 dienomis.
