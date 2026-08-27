Atliekant tyrimą dėl korupcijos sulaikytas Lenkijos olimpinio komiteto vadovas

Kaip pranešama, Radoslawas Piesiewiczius įtariamas gavęs kyšius už PKOI rėmimo sutarčių sudarymą, kurie buvo sumokėti per skaitmeninės valiutos platformą „Zondacrypto“.
Šią platformą Lenkijos vyriausybė kaltina ryšiais su nacionalistinėmis opozicinėmis grupėmis, organizuotu nusikalstamumu ir Rusijos slaptosiomis tarnybomis.
„Radoslawas Piesiewiczius buvo sulaikytas“, – socialiniame tinkle „X“ patvirtino Lenkijos sporto ministras Jakubas Rudnickis.
„Toks asmuo niekada neturėjo būti Lenkijos olimpinio komiteto prezidentu (...) Piesiewiczius diskreditavo Lenkijos olimpinį (judėjimą)“, – rašė jis.
Lenkijos pareigūnai balandį pradėjo tyrimą, kuris paskatino daugumą Lenkijos sporto federacijų reikalauti R. Piesiewicziaus atsistatydinimo.
Jų teigimu, R. Piesiewiczius asmeniškai buvo atsakingas už rėmimo sutarties su „Zondacrypto“ pasirašymą PKOl vardu, pagal kurią praėjusį vasarį vykusių Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių medalininkams turėjo būti įteikti prizai kriptovaliuta.
Platforma susidūrė su finansiniais sunkumais ir galiausiai išnyko, o bet kokie kriptopremijų mokėjimai medalininkams geriausiu atveju buvo atsitiktiniai.
Vyriausybės skaičiavimais, „Zondacrypto“ dingimas sukėlė 350 mln. zlotų (apie 80,8 mln. eurų) nuostolių, o nuo įmonės nukentėjo apie 30 tūkst. žmonių.
Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad R. Piesiewiczius mainais iš „Zondacrypto“ atstovo Przemyslawo Kralo (Pšemislavo Kralo) dovanų gavo apie 40 tūkst. eurų vertės laikrodį.
R. Piesiewiczius teigė, kad už laikrodį susimokėjo pats.
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