 Aukso kaina pasiekė naują rekordą

Aukso kaina pasiekė naują rekordą

2025-09-23 10:44
BNS inf.

Rinkose vyraujant lūkesčiams, kad palūkanų normos Jungtinėse Valstijose bus dar sumažintos, o JAV doleris nusilps, aukso kaina antradienį pasiekė naują rekordą, perkopusi 3 750 JAV dolerių už unciją kartelę, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Aukso kaina pasiekė naują rekordą
Aukso kaina pasiekė naują rekordą / Pixabay nuotr.

JAV federalinio rezervo sistema (FRS) praėjusią savaitę apkarpė bazines palūkanų normas ir nurodė, kad, atsižvelgiant į silpną darbo rinkos padėtį, jos gali būti dar labiau sumažintos.

Rinkose šiuo metu vyrauja nuomonė, kad JAV centrinis bankas iki metų pabaigos dar du kartus sumažins normas po 25 bazinius punktus.

Tuo tarpu naujasis FRS valdybos narys Stephenas Miranas (Stivenas Miranas) pirmadienį pareiškė, kad palūkanų normos yra per aukštos ir kels riziką darbo rinkai, jei nebus sparčiai sumažintos.

Šiai nuomonei paprieštaravo trys jo kolegos, kurie pabrėžė, kad esant dideliam kainų spaudimui reikia atsargiai koreguoti pinigų politiką.

Šiame straipsnyje:
ausko kaina

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų