Aukso kaina pasiekė naują rekordą

JAV federalinio rezervo sistema (FRS) praėjusią savaitę apkarpė bazines palūkanų normas ir nurodė, kad, atsižvelgiant į silpną darbo rinkos padėtį, jos gali būti dar labiau sumažintos.
Rinkose šiuo metu vyrauja nuomonė, kad JAV centrinis bankas iki metų pabaigos dar du kartus sumažins normas po 25 bazinius punktus.
Tuo tarpu naujasis FRS valdybos narys Stephenas Miranas (Stivenas Miranas) pirmadienį pareiškė, kad palūkanų normos yra per aukštos ir kels riziką darbo rinkai, jei nebus sparčiai sumažintos.
Šiai nuomonei paprieštaravo trys jo kolegos, kurie pabrėžė, kad esant dideliam kainų spaudimui reikia atsargiai koreguoti pinigų politiką.
