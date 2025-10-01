Aukso kaina pasiekė naują rekordą

JAV įstatymų leidėjams ir prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) nepavykus rasti išeities iš aklavietės dėl biudžeto, vyriausybė trečiadienį po vidurnakčio sustabdė veiklą – po aštrių derybų, kurios sukosi apie demokratų reikalavimus dėl sveikatos priežiūros finansavimo.
Tai pirmasis vyriausybės darbo stabdymas nuo ilgiausio istorijoje – 35 dienas trukusio – uždarymo prieš beveik septynerius metus. Bus sustabdytas daugelio federalinių departamentų ir agentūrų darbas, o tai paveiks šimtus tūkstančių valstybės tarnautojų.
Vyriausybės uždarymas sustabdys nebūtinas operacijas, šimtai tūkstančių valstybės tarnautojų laikinai liks be atlyginimo, sutriks daugumos socialinių išmokų mokėjimas.
Rinkos dalyviai atidžiai stebi padėtį ir spėlioja, kiek ji gali trukti, rašo portalas „Trading Economics“.
Dėl vyriausybės uždarymo jau buvo atidėtas kai kurių ekonominių duomenų, kurie yra svarbūs Federalinio rezervo sistemai (FRS) svarstant palūkanų normų lygį, paskelbimas.
Visgi rinkose beveik neabejojama, kad JAV centrinis bankas šį mėnesį sumažins bazinę palūkanų normą, o tikimybė, kad ji bus dar kartą sumažinta gruodį, vertinama maždaug 76 procentais.
