 Aukšto rango NATO kariškis: jei reikės pulti, kad apsigintume, tą ir padarysime

Aukšto rango NATO kariškis: jei reikės pulti, kad apsigintume, tą ir padarysime

2026-09-26 14:02
BNS inf.

NATO smogtų taikiniams kitos šalies teritorijoje, jei to reikėtų norint apginti Aljanso nares, estų leidiniui „Postimees“ sakė NATO pajėgų Europoje vyriausiojo vado pavaduotojas, aviacijos maršalas seras Johnas Stringeris (Džonas Stringeris).

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<span>Aukšto rango NATO kariškis: jei reikės pulti, kad apsigintume, tą ir padarysime</span>
Aukšto rango NATO kariškis: jei reikės pulti, kad apsigintume, tą ir padarysime / Asociatyvi S. Lisausko/BNS nuotr.

Interviu laikraščiui per šiuo metu vykstančią Estijos gynybos savaitę J. Stringeris sakė, kad nors NATO yra gynybinis aljansas, „kartais norint apsiginti, tenka pulti“.

Vadas atsisakė nurodyti galimos Rusijos atakos terminus ir teigė nenorintis „veltis į diskusijas apie tai, ar kalbame apie mėnesius, ar apie metus“.

J. Stringerio teigimu, NATO pastaruosius kelerius metus rengė atgrasymo ir gynybos planus euroatlantinei erdvei, didelį dėmesį skirdama trijų Baltijos valstybių gynybai.

Paklaustas, ar prireiktų smūgių toli Rusijos teritorijoje, jis atsakė, kad jei NATO būtų įtraukta į karinį konfliktą, taikinių atakavimas siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą „būtų tai, ką mes padarytume“.

Šiame straipsnyje:
Johnas Stringeris
NATO
puolimas
gynyba
Aljanso narės

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drąsuoliai;
Jei reikės šikti į kelnes, tai kakosime, padarysime.
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