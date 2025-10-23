 Austrijos kancleriui Stockeriui bus operuojama nugara

Austrijos kancleriui Stockeriui bus operuojama nugara

2025-10-23 00:09
Viljama Sudikienė (DPA)

Austrijos kancleriui Christianui Stockeriui turi būti atlikta nugaros operacija, trečiadienį paskelbė jo biuras.

Austrijos kancleriui Stockeriui bus operuojama nugara
Austrijos kancleriui Stockeriui bus operuojama nugara / EPA-ELTOS nuotr.

65 metų kancleris jau kurį laiką kenčia skausmus. Gydytojų patarimu, kitą savaitę jam bus atlikta įprasta procedūra, sakoma pranešime ir priduriama, kad po jos Ch. Stockeris kurį laiką eis pareigas iš namų. Kancleriui nesant, prireikus jį pakeis vicekancleris Andreasas Bableris arba valstybės sekretorius Alexanderas Pröllis, sakoma pranešime.

Nebodamas artėjančios operacijos, trečiadienį Ch. Stockeris dalyvavo Vakarų Balkanų viršūnių susitikime Londone. Prieš susitikimą jis apibūdino Europos Sąjungos plėtrą, įtraukiant Vakarų Balkanų šalis, kaip saugumo politikos būtinybę.

„Jei neįtvirtinsime savo gyvenimo būdo regione, tai padarys kiti: Rusija, Kinija ir Turkija jau laukia pasirengusios“, – perspėjo Ch. Stockeris, nuo kovo vadovaujantis Austrijos konservatorių Liaudies partijos, socialdemokratų ir liberalios NEOS koalicijai.

 

 

Šiame straipsnyje:
Austrijos kancleris
nugaros operacija
Christianas Stockeris

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų