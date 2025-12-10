Austrijos teismas neleido išduoti ukrainiečių magnato JAV

Vienos Aukštesnysis apygardos teismas pareiškime teigė, kad gruodžio 9 dieną nusprendė atmesti naujausią prokurorų kreipimąsi kaip nepriimtiną, teigdamas, kad jo sprendimas yra galutinis.
Vieno turtingiausių Ukrainos žmonių ir kadaise nušalinto prorusiško prezidento Viktoro Janukovyčiaus šalininko D. Firtašo atžvilgiu Jungtinėse Valstijose yra paskelbta paieška dėl kaltinimų kyšininkavimu ir reketu.
2014 metų kovo mėnesį jis buvo sulaikytas Austrijoje dėl JAV pareikštų kaltinimų, o šalies teismas 2019 metais nusprendė, kad verslininkas gali būti išduotas.
Visgi D. Firtašas tebėra Austrijoje, kur jis apskundė sprendimą dėl ekstradicijos.
Ukraina 2021 metais įvedė sankcijas D. Firtašui už titano gaminių pardavimą Rusijos karinėms įmonėms.
Naujausi komentarai