U. von der Leyen ir B. Johnsonas sutarė tęsti derybas dėl prekybos po „Brexito“

„Šįryt turėjome naudingą pokalbį telefonu, – rašoma bendrame B. Johnsono ir U. von der Leyen pareiškime, kurį Komisijos pirmininkė perskaitė per ES televiziją. – Aptarėme pagrindinius neišspręstus klausimus.“

„Po beveik metų derybų, nors nustatytų terminų vis buvo nesilaikoma, manome, jog šiuo metu būtų atsakinga žengti dar vieną žingsnį.“

„Atitinkamai įgaliojome mūsų derybininkus tęsti derybas ir nustatyti, ar galima pasiekti susitarimą net ir šiame vėlyvajame etape.“

Sekmadienis buvo dar vienas iš virtinės derybų terminų, kurie turėjo būti galutiniai.

Britanija šių metų pabaigoje pasitrauks iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos. Jeigu iki to laiko sutartis dėl tolesnių ryšių nebus sudaryta, abi šalys turės laikytis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklių, o tai reiškia muitus, kvotas ir daug dokumentų pildymo importuotojams. Be to, žlugusios derybos gali daugeliui metų apkartinti Londono ir Briuselio santykius.