 Baltarusija suteikė malonę 25 kaliniams, įskaitant disidentus

2025-09-16 19:39
Viljama Sudikienė (AFP)

Antradienį Baltarusija suteikė malonę 25 žmonėms, įskaitant politinius kalinius. Tai jau antras toks paleidimas per mažiau nei savaitę, JAV prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant Minską paleisti šimtus politinių kalinių, anot teisių gynimo grupių, kalinamų šalyje. 

Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / Sergei Bobylev / ZUMAPRESS.com nuotr.

„Aliaksandras Lukašenka priėmė sprendimą suteikti malonę 25 žmonėms“, – pranešė jo biuras.

Žmogaus teisių gynimo grupė „Viasna“ atskirai teigė, kad tarp tų, kuriems Baltarusiją valdantis A. Lukašenka suteikė malonę,  yra bent keli politiniai kaliniai, tačiau kol kas nėra išsamios informacijos apie tai, kas buvo paleistas.

Baltarusijoje kilo masiniai protestai, kai A. Lukašenka pasiskelbė laimėjęs 2020 m. rinkimus, jis suėmė tūkstančius protestuotojų ir svarbiausius savo politinius oponentus. Kritikai teigia, kad balsavimas buvo suklastotas, dėl to šalyje kilo didžiausias per daugelį metų protestų judėjimas.

Paprastai Baltarusijoje žmonės, prieštaraujantys vyriausybei ar ją kritikuojantys, apkaltinami „ekstremistizmu“, jiems skiriamos daugelio metų laisvės atėmimo bausmės.

Tai jau antras JAV tarpininkautas kalinių paleidimas po panašaus malonės suteikimo praėjusią savaitę, kai A. Lukašenka paleido 52 žmones, įskaitant žurnalistus ir disidentus. Tačiau vienas iš paleistų asmenų, opozicijos lyderis Mikola Statkevičius, atsisakė išvykti iš šalies ir nuo to laiko yra dingęs.

„Amnesty International“ pirmadienį pareiškė, kad panašu, jog jis „dingęs priverstinai“.

Baltarusijos kalėjimų sistema garsėja slaptumu, politiniai kaliniai dažnai mėnesius laikomi vienutėje, neturėdami jokio ryšio su šeima ar advokatais.

Šiame straipsnyje:
Baltarusija
politiniai kaliniai
suteikė malonę
Aliaksandras Lukašenka
kaliniai
disidentai
Donaldas Trumpas

Kontrabandinink
Tegul neapsimeta, žinoma iš kur ruskis šaudė 2022 metais. Teks kolchoznikui atsakyti, jei išgyvens iki teismų proceso.
1
0
