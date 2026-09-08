Iš Baltarusijos kalėjimo išleistas žurnalistas vėl išvyko į Baltarusiją

Baltarusijos valdžios institucijos A. Poczobutą sulaikė 2021 m. kovo 25 d. 2023 m. vasarį jis buvo nuteistas aštuoneriems metams kalėti griežto režimo kolonijoje pagal kaltinimus, susijusius su jo žurnalistine veikla ir lenkiškos tapatybės skatinimu – Varšuva šiuos kaltinimus įvertino kaip politiškai motyvuotus. Aktyvistas buvo paleistas iš kalėjimo balandžio 28 d. pagal JAV tarpininkaujant sudarytą susitarimą dėl kalinių mainų. Nuo tada jis gyveno Lenkijoje.
Antradienį PAP sužinojo, kad A. Poczobutas, lydimas moters, perėjo Lenkijos ir Baltarusijos sieną Bobrovnikuose.
Išėjęs iš kalėjimo, jis ne kartą išreiškė ketinimą grįžti į Gardiną – Baltarusijos miestą, esantį netoli Lenkijos sienos, – siekdamas paremti „Lenkų sąjungos“ veiklą.
„Tiems žmonėms reikia mano buvimo... Jie nuolat klausia, kada aš atvyksiu“, – sakė jis rugpjūčio mėnesį, pridurdamas, kad supranta, kokių pasekmių gali sulaukti.
A. Poczobutas, ilgametis Lenkijos žiniasklaidos korespondentas, rašantis apie Baltarusiją, anksčiau buvo ne kartą sulaikytas ir persekiotas už kritiką Baltarusijos lyderiui Aliaksandrui Lukašenkai. Žmogaus teisių organizacijos pripažino jį politiniu kaliniu, o Lenkijos valdžios institucijos ne kartą ragino jį paleisti.
Gegužės 3 d. prezidentas Karolis Nawrockis apdovanojo A. Poczobutą Baltojo erelio ordinu – aukščiausiu šalies valstybiniu apdovanojimu – už jo pastangas ginti lenkų mažumos teises Baltarusijoje ir už jo tvirtą poziciją autoritarinio režimo akivaizdoje.
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