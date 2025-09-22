Baltieji rūmai atmetė Nicolas Maduro laišką Donaldui Trumpui

„Tame laiške Maduro pakartojo daug melo, ir administracijos pozicija Venesuelos atžvilgiu nepasikeitė“, – spaudos konferencijoje sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolin Leavitt (Kerolain Livit), pavadindama N. Maduro neteisėtu vadovu.
Venesuelos prezidentas atmetė JAV kaltinimus vadovavimu kokaino kontrabandos karteliui ir paprašė amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) užmegzti dialogą, sakoma sekmadienį Karakaso paskelbtame laiške.
D. Trumpui adresuotas laiškas datuotas rugsėjo 6-ąja ir buvo išsiųstas praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinės Valstijos prie Venesuelos krantų dislokavo karo laivus ir surengė pirmąją iš kelių atakų prieš Venesuelos laivus, kuriais, kaip įtaria Vašingtonas, gabenami narkotikai.
Per pirmąjį išpuolį žuvo 11 žmonių, o po to, nepaisant N. Maduro laiško, kuriame jis prašė taikos, buvo surengti dar du smūgiai.
Laiške N. Maduro, kurio perrinkimą 2024 metų liepą opozicija ir didžioji dalis tarptautinės bendruomenės laiko nesąžiningu, atmetė kaip „visiškai melagingus“ JAV kaltinimus, kad jis vadovauja narkotikų karteliui „Cartel de los Soles“.
„Tai baisiausia melagiena, kuri buvo paleista prieš mūsų šalį, siekiant eskaluoti ginkluotą konfliktą, kuris padarytų katastrofišką žalą visam žemynui“, – teigiama laiške.
N. Maduro paragino D. Trumpą „dialogo ir supratimo būdu palaikyti taiką visame pusrutulyje“.
„Prezidente, tikiuosi, kad kartu galime nugalėti šias melagienas, kurios triukšmu užpildo santykius, kurie turėtų būti istoriniai ir taikūs“, – sakoma laiške.
N. Maduro tvirtino, kad jo šalyje narkotikų nėra ir kad tik 5 proc. kaimyninėje Kolumbijoje pagamintų narkotikų patenka į Venesuelos teritoriją.
„Labai svarbus faktas yra tai, kad šiais metais jau neutralizavome ir sunaikinome daugiau kaip 70 proc. to nedidelio procento, kuris bando kirsti tą plačią, daugiau kaip 2,2 tūkst. km ilgio sieną, kuria dalijamės su Kolumbija“, – sakė jis.
