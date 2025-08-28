Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas nepatenkintas, bet nenustebęs dėl Rusijos smūgių Kyjivui

„Tai sužinojęs, jis buvo nepatenkintas, bet ir nenustebęs. Tai dvi šalys, kurios kariauja jau labai ilgą laiką“, – per spaudos konferenciją pareiškė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).
Ukrainos pareigūnai anksčiau pranešė, kad per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar kelios dešimtys buvo sužeisti.
„Siaubingas ir tyčinis civilių žudymas. Rusai nesirenka užbaigti karo, tik naujus smūgius“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Tarp žuvusiųjų – trys vaikai, o dar mažiausiai penki nepilnamečiai buvo sužeisti, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
V. Zelenskis pareiškė, kad mirtinas Rusijos raketų smūgis Ukrainos sostinei rodo, kad Maskva nesuinteresuota „tikra diplomatija“.
„Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudymą, o ne karo pabaigą“, – socialiniuose tinkluose rašė prezidentas.
Ukrainos oro pajėgų duomenimis, Rusija per naktį į Ukrainą paleido 598 dronus ir 31 raketą – tai antras pagal dydį skaičius per visą plataus masto karą.