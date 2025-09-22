D. Trumpas „užsimins apie tai, kaip smarkiai globalistinės institucijos pakenkė pasaulio tvarkai, ir išdėstys savo aiškią ir konstruktyvią pasaulio viziją“, spaudos konferencijoje sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolin Leavitt (Kerolain Livit).
Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas savo JT kalboje kritikuos globalistines institucijas
2025-09-22 21:11
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Tampas) antradienį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje, svarbiausiame pasaulinės organizacijos susitikime, sakydamas kalbą kritikuos „globalistines institucijas“, pranešė Baltieji rūmai.
Donaldas Trumpas / AP nuotr.
