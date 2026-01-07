Baltieji rūmai: JAV diktuos sprendimus Venesuelos laikinosios valdžios atstovams

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį susitiks su Jungtinių Valstijų naftos bendrovių vadovais, su kuriais aptars tolimesnius planus dėl Venesuelos naftos sektoriaus, pranešė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).
Susitikimas organizuojamas po to, kai šeštadienį per JAV reidą buvo nuverstas ir pagrobtas narkotikų kontrabanda ir terorizmu apkaltintas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras) ir buvo paskirta laikinoji vadovė.
„Akivaizdu, kad šiuo metu turime maksimalią įtaką laikinosioms Venesuelos valdžios institucijoms, – sakė ji. – Mes ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame su laikinosios valdžios atstovais, o jų sprendimus ir toliau diktuos Jungtinės Amerikos Valstijos.“
Po N. Maduro nuvertimo Baltųjų rūmų šeimininkas ne kartą teigė, kad Jungtinės Valstijos valdys Venesuelą, nors šalyje nėra dislokuotos jos pajėgos.
Trečiadienį JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas), po to, kai prezidento administracija sulaukė įstatymų leidėjų kritikos, pareiškė, kad JAV turi planą, kaip elgtis nuvertus Venesuelos vadovą.
„Svarbiausia, kad mes su jais labai išsamiai aptarėme planą. Mes jiems jį išsamiai apibūdinome. Iš tiesų, tai nėra tik spontaniškas sprendimas“, – žurnalistams sakė jis.
Kol kas JAV plane numatyta tai, jog laikinoji Venesuelos vyriausybė perduos JAV iki 50 mln. barelių naftos.
Pasak D. Trumpo, Venesuelos nafta bus gabenama į JAV uostus, o pajamos – dabartinėmis rinkos kainomis galbūt daugiau nei 2 mlrd. dolerių (1,71 mlrd. eurų) – bus perduotos jo asmeninei kontrolei.
D. Trumpas taip pat nurodė, kad JAV naftos bendrovės investuos į Venesuelos naftos objektų tvarkymą, tačiau kol kas nė viena bendrovė apie tai neskelbė.
„Susitikimas vyks penktadienį, ir tai tik susitikimas, kuriame, be abejo, bus aptarta didžiulė galimybė, kurią dabar turi šios naftos bendrovės“, – žurnalistams sakė K. Leavitt.
JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas (Krisas Raitas) pareiškė, kad Vašingtonas neribotą laiką kontroliuos Venesuelos naftos pardavimus.
Jungtinės Valstijos vykdo, kaip jos teigia, Venesuelos blokadą, kad sustabdytų bet kokį neleistiną naftos eksportą, ir trečiadienį Šiaurės Atlante konfiskavo naftos tanklaivį, kuris buvo persekiotas kelias savaites.
K. Leavitt nurodė, kad tanklaivis, plaukiojęs su Rusijos vėliava, laikomas neturinčiu valstybės statuso, nes plaukiojo ne su savo nacionaliniu simboliu.
„Tai buvo Venesuelos šešėlinio laivyno laivas, gabenęs naftą, kuriai taikomos sankcijos“, – sakė ji ir pridūrė, kad įgula bus „patraukta baudžiamojon atsakomybėn“.
Tuo tarpu Maskva pasmerkė šią operaciją.
Venesuelos valstybinė naftos bendrovė: prasidėjo derybos dėl naftos pardavimo JAV
Venesuelos valstybinė naftos bendrovė trečiadienį pranešė, kad prasidėjo derybos dėl naftos pardavimo Jungtinėms Valstijoms, Vašingtonui pareikalavus prieigos prie šalies rezervų po prezidento nuvertimo.
„Vyksta derybos su Jungtinėmis Valstijomis dėl naftos pardavimo pagal esamus abiejų šalių komercinius santykius“, – teigiama „Petroleos de Venezuela“ (PDVSA) išplatintame pareiškime.
„Šis procesas vyksta pagal modelį, panašų į tą, kuris taikomas tarptautinėms bendrovėms“, – pridūrė PDVSA.
