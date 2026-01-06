CNN: Trumpui trykštant optimizmu dėl Venesuelos naftos, analitikai – santūresni

JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas šią savaitę turėtų susitikti su šalies naftos bendrovių vadovais, tačiau jie nusiteikę atsargiai.
CNN sužinojo iš šaltinių energetikos pramonėje, kad JAV naftos įmonių vadovai tikriausiai neskubės investuoti į Venesuelą. Ši šalis patiria sunkumų, jos naftos pramonė yra žlugusi, o politinė situacija nuvertus N. Maduro yra neaiški. Be to, vis dar prisimenama, kad anksčiau Venesuela nacionalizavo JAV naftos bendrovių turtą. „Reuters“ duomenimis, „ConocoPhillips“ vis dar bando atgauti 12 mlrd. JAV dolerių, o „ExxonMobil“ – beveik 2 mlrd. JAV dolerių už 2006 metais konfiskuotą turtą.
Nors D. Trumpas trykšta optimizmu ir mano, kad Venesuelos naftos infrastruktūrą galima atstatyti per pusantrų metų, tačiau ekspertų vertinimu tam gali prireikti daugiau nei dešimtmečio, pažymi CNN.
Pirmadienį konsultacinė bendrovė „Rystad Energy“ paskelbė, kad norint išlaikyti dabartinį Venesuelos naftos gavybos lygį, per 15 metų reikėtų skirti 53 mlrd. JAV dolerių. Norint gavybą padidinti iki tokio lygio, koks buvo paskutiniame XX a. dešimtmetyje, reiktų skirti iš viso 183 mlrd. JAV dolerių iki 2040 metų.
Be to, JAV kariuomenė tęsia blokadą ir neleidžia laivams, kuriems taikomos sankcijos, įplaukti į ar išplaukti iš Venesuelos. Valstybės sekretorius Marco Rubio teigia, kad, nuspręsdama iš kokių šaltinių Venesuelos režimas gauna pajamas, Amerika įgyja didžiulius svertus sprendžiant, kas toliau vyks Venesueloje. Aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnas sakė CNN, kad M. Rubio ir energetikos sekretorius Ch. Wrightas siekia įtikinti JAV naftos pramonės bendroves Venesuelos klausimu.
Po to, kai gruodžio mėnesį D. Trumpas nurodė vykdyti Venesuelos blokadą, JAV sulaikė keletą laivų. Kalbėdamas apie perimtą Venesuelos naftą jis teigė, kad JAV ją pasiliks sau. JAV blokada tęsiasi, o, keturių šaltinių teigimu, sankcijų bandantys išvengti tanklaiviai yra persekiojami.
Jau seniau buvo patvirtinta, kad Venesuela turi daugiausiai naftos pasaulyje – apie 20 proc. visų naftos rezervų planetoje (2023 m. duomenimis). Tačiau jos naftos pramonės potencialas gerokai viršija esamą gavybos lygį, nes šalis išgauna mažiau nei 1 proc. pasaulinės žalios naftos, pažymi CNN.
Kaip anksčiau rašė ELTA, šeštadienį savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ surengtoje spaudos konferencijoje po atakos prieš Venesuelą JAV prezidentas pakartojo savo teiginius, esą Venesuela pavogė JAV naftą, nes, jo teigimu, būtent JAV įmonės išvystė šalies naftos pramonę.
Naujausi komentarai