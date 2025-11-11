BBC suka galvą, kaip reaguoti į Trumpo grasinimus

D. Trumpo advokatai BBC davė laiko iki penktadienio „tinkamai kompensuoti žalą“, esą prezidentui padarytą dokumentiniu filmu, kuriame buvo panaudotos jo kalbos ištraukos, nes antraip transliuotojas sulauktų 1 mlrd. dolerių ieškinio dėl žalos atlyginimo.
Kritikos sulaukęs britų transliuotojas jau atsiprašė už tai, kad sudarė įspūdį, jog D. Trumpas tiesiogiai ragino imtis „smurtinių veiksmų“ prieš pat jo rėmėjams šturmuojant Kapitolijų 2021 m. sausį.
Dėl šio montažo neteko darbo du aukšti organizacijos vadovai. Taip pat paaiškėjo, kad BBC vadovybėje tvyro įtampa dėl reportažų jautriomis temomis, įskaitant karą Gazoje.
Sekmadienį atsistatydinęs generalinis direktorius Timas Davie prisipažino, kad transliuotojas padarė „keletą klaidų, kurios mums brangiai kainavo“, bet sakė, kad „turime kovoti už mūsų žurnalistiką“.
„Šie laikai yra sunkūs BBC, bet mes juos įveiksime“, – sakė T. Davie, kurį citavo BBC naujienų skyrius.
BBC teigimu, D. Trumpo ieškinio T. Davie susitikime tiesiogiai nekomentavo.
Tuo tarpu premjero Keiro Starmerio atstovas spaudai antradienį pareiškė, kad „vyriausybė neturėtų komentuoti jokių vykstančių teisinių procesų“, susijusių su BBC.
D. Britanijos ministras pirmininkas kiek anksčiau stojo ginti BBC, sakydamas, kad transliuotojas atlieka „gyvybiškai svarbų vaidmenį dezinformacijos amžiuje“.
Apie šį nesutarimą tarp BBC ir D. Trumpo parlamente ketina pasisakyti iš Kultūros ministrė Lisa Nandy.
Valdybos nesutarimai
Didžiosios Britanijos visuomenės tiesiogiai finansuojamas transliuotojas pastaruoju metu sulaukia su vis griežtesnių kaltinimų dėl šališkumo iš įvairių ideologinių stovyklų.
Pastaroji krizė, prasidėjusi po to, kai leidinys „Daily Telegraph“ praėjusią savaitę paviešino buvusio BBC patarėjo Michaelo Prescotto raštą, iškėlė į dienos šviesą ir vidinius nesutarimus BBC organizacijoje bei jos valdyboje.
Savo ataskaitoje M. Prescottas išreiškė susirūpinimą dėl, be kita ko, BBC arabų kalbos kanalo šališkumo Izraelio atžvilgiu, reportažų apie karą Gazos Ruože ir BBC reportažų transseksualų tema.
Viešai atsiprašydamas už D. Trumpo kalbos montažą, BBC valdybos pirmininkas Samiras Shah pirmadienį sakė, kad transliuotojas ėmėsi priemonių spręsti ir kitas M. Prescott memorandume iškeltas problemas ir pažadėjo reformuoti organizacijos vidaus auditą.
Kai kurie dabartiniai ir buvę BBC žurnalistai apkaltino dešiniosios pakraipos valdybos narius, kad šie kurstė kaltinimams, esą transliuotojas yra „instituciniu požiūriu šališkas“. Buvusi BBC naujienų skyriaus vadovė Deborah Turness antradienį šiuos kaltinimus griežtai neigė.
Tačiau buvęs BBC redaktorius ir laidų vedėjas Markas Urbanas savo tinklaraštyje pareiškė, esą dėl šių klaidų kalti ir „kultūriniai karai“ bei kairiųjų pažiūrų nuomonės.
BBC netrukus turės persiderėti dėl organizacijos valdymą reglamentuojančios Karališkosios chartijos, kuri nustos galioti 2027-aisiais.
T. Davie teigė, kad nepaisant pastarojo meto kontroversijų, po kurių pasigirdo raginimų keisti licencijos mokesčio finansavimo modelį, nuo kurio priklauso BBC, transliuotojas esąs „tikrai geroje padėtyje, kad išsiderėtų gerą chartiją“.
Pasirengę viskam
Antradienį stoties „BBC Radio 5“ klausytojai sakė, kad nemokėtų licencijos mokesčio, jei „reikėtų sumokėti nors centą Trumpui“.
D. Trumpas savo šalyje kaltinamas pradėjęs nuožmia kampanija, kuria siekiama slopinti JAV naujienų ir žiniasklaidos organizacijas, nuo pat savo antrosios kadencijos pradžios, kai sausį grįžo į Baltuosius rūmus.
Jo teisininkų komandos laiške teigiama, kad populiarios BBC dokumentinės laidos „Panorama“ montažas sukūrė „klaidingą, šmeižiantį, piktavališką, menkinantį ir aistras kurstantį“ įspūdį apie D. Trumpo žodžius, pasakytus jo kalboje prie Baltųjų rūmų 2021 m. sausio 6 d.
Federalinė baudžiamoji byla, kurioje D. Trumpas buvo kaltinamas bandymu panaikinti 2020 m. rinkimų rezultatus po pralaimėjimo Joe Bidenui, buvo nutraukta po jo pergalės 2024 m. lapkričio mėn. vykusiuose JAV prezidento rinkimuose.
D. Trumpo advokatai grasina paduoti BBC į teismą Floridos valstijoje. Šį ieškinį pateikti Jungtinėje Karalystėje būtų jau per vėlu, nes pareiškimams dėl šmeižto ten taikomas vienerių metų terminas, o dokumentinis filmas šalyje buvo parodytas 2024 m. spalį.
Tačiau problemų neišvengtų net ir D. Trumpo ieškinys Floridoje. Žiniasklaidos ir šmeižto klausimais užsiimantis teisininkas Matthew Gillas naujienų agentūrai AFP sakė, kad laidos „Panorama“ dokumentinis filmas JAV, ko gero, būtų turėjęs „itin mažą auditoriją“, todėl prezidento advokatams būtų sunkiau įrodyti D. Trumpui padarytą žalą.
BBC valdybos pirmininkas S. Shah pirmadienį BBC naujienų skyriui sakė, kad organizacija „svarsto, kaip atsakyti“ D. Trumpui.
S. Shah buvo paklaustas, ar JAV prezidento teisiniai grasinimai gali išsipildyti.
„To dar nežinau, bet jis turi polinkį bylinėtis, todėl turėtume būti pasirengę viskam“, – sakė BBC valdybos pirmininkas.
